Ružomberok odštartoval prípravu, z dua posíl sa zatiaľ zapojil Morong

Program prípravných zápasov MFK Ružomberok:



streda 15. júna: Ružomberok - Humenné

sobota 18. júna: Ružomberok - SKU Amstetten (Rak.)

streda 22. júna: Ružomberok - Fortuna Düsseldorf (Nem.) - oba zápasy počas sústredenia v Ansfeldene (Rak.)

štvrtok 30. júna: Ružomberok - GKS Katovice (Poľ.)

Ružomberok 6. júna (TASR) - Slovenský futbalový vicemajster MFK Ružomberok odštartoval v pondelok na domácom štadióne prípravu na ďalšiu sezónu. Naplánované má počas nej štyri stretnutia s Humenným, Amstettenom, Fortunou Düsseldorf a Katovicami, prostredné dve odohrá na sústredení v rakúskom Ansfeldene (od 17. do 23. júna).Novými tvárami sú zatiaľ Adam Tučný z Trenčína a Adam Morong zo Serede. "," uviedol kouč Peter Struhár. "," pokračoval Struhár. Z hosťovania v Bardejove sa vrátil Michal Dopater, na hosťovanie do Zlatých Moraviec zamieril na rok Timotej Múdry a do iného klubu sa s najväčšou pravdepodobnosťou pôjde po zdravotných patáliách rozohrať aj Marek Zsigmund.Tučný dostal pre povinnosti v reprezentačnej "dvadsaťjednotke" ešte týždeň voľna, z novicov prvýkrát kľučku na kabíne MFK stlačil len Morong. "," povedal 28-ročný univerzál Morong.Struhár s asistentom Petrom Tomkom i ďalšími členmi realizačného tímu otvorili druhú letnú prípravu s Ružomberkom. "," dodal hlavný tréner.