FOTO: Ružomberok odštartoval zimnú prípravu s Domonkosom a Lichým

Na snímke hlavný tréner MFK Ružomberok Peter Struhár počas úvodného zrazu zimnej prípravy futbalistov MFK Ružomberok pred jarnou časťou Fortuna ligy v Ružomberku v piatok 7. januára 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke nová posila stredopoliar 23-ročný Kristóf Domonkos počas úvodného zrazu zimnej prípravy futbalistov MFK Ružomberok pred jarnou časťou Fortuna ligy v Ružomberku v piatok 7. januára 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Na snímke nová posila Filip Lichý počas úvodného zrazu zimnej prípravy futbalistov MFK Ružomberok pred jarnou časťou Fortuna ligy v Ružomberku v piatok 7. januára 2022. Foto: TASR - Ján Krošlák

Príchody: Kristóf Domongos (ŠKF Komárno), Filip Lichý (Slovan Bratislava) – hosťovanie.



Odchody: Tichomír Kostadinov (Piast Glivice – Poľ.)



Program prípravných zápasov:

15. januára o 11. hod.: Ružomberok – MŠK Námestovo a o 14. hod.: Ružomberok – MFK Dukla Banská Bystrica



19. januára o 13. hod.: Ružomberok – Partizán Bardejov



21. januára o 13. hod.: Ružomberok – TS Podbeskidzie Bielsko-Biala (Poľ.)



26. januára: Ružomberok – FK Radnicki Nis (Srb.)



29. januára: Ružomberok – FC Ballkani (Kosovo),



1. februára: Ružomberok – FK Dinamo Moskva (Rus)



5. februára o 15. hod.: Ružomberok – GKS Jastrzebie (Poľ.).

Ružomberok 7. januára (TASR) - Tretí tím futbalovej Fortuna ligy MFK Ružomberok odštartoval zimnú prípravu bez kapitána Jána Masla, Adama Brenkusa a Jakuba Rakytu. Všetci traja chýbali zo zdravotných dôvodov.rozhovoril sa hlavný kouč Ruže Peter Struhár, ktorý aj objasnil, na čo sa chce zamerať z herného hľadiska:Mužstvo z dolného Liptova si v jeseni vysoko postavilo výkonnostnú latku, keď siaha aj po európskych klubových súťažiach.dodal Struhár.Do ružomberského futbalového košiara pribudli dve nové tváre – Kristóf Domonkos, ktorý s liptovským klubom podpísal kontrakt do 31. mája 2024 a na hosťovanie prišiel Filip Lichý zo Slovana Bratislava.vyznal sa 23–ročný Domonkos, ktorý v jeseni v druhej ligy zaznamenal osem gólov a na ďalších sedem prihral.Slovanista Lichý takisto má svoje predstavy, ktoré sa týkajú zmeny jeho futbalovej adresy.vravel slovenský reprezentant do 21 rokov, odchovanec Dukly Banská Bystrica. Do prípravy boli zaradení aj traja chalani z vlastnej akadémie – Dominik Ťapaják, Matúš Krištof a Matúš Matej.V kolónke odchody zatiaľ figuruje len jedno meno, reprezentanta Severného Macedónska Tichomíra Kostadinova, ktorému sa pod Čebraťom naplnil kontrakt a už sa upísal poľskému klubu Piast Glivice. Aj v médiách dosť rezonoval záujem Baníka Ostrava o služby Alexandra Mojžiša.ozrejmil súčasný stav Mojžiš, ktorého tréner Struhár úspešne prerobil z krajného obrancu na stopéra. Liptáci sa najprv budú pripravovať v domácich podmienkach a od 23. januára do 3. februára absolvujú herné sústredenie v tureckej Lare.