Ružomberok opäť úspešný proti Piešťanom, Suja: Pekný koniec

Ružomberok 26. januára (TASR) - O víťazovi základnej časti basketbalovej Tipos extraligy žien rozhodlo až záverečné kolo a priamy súboj medzi Ružomberkom a Piešťanmi, ktorí budú reprezentovať Slovensko v blížiacom sa Česko-slovenskom pohári. Viac ako 600 divákov v Koniarni malo napokon radosť z 18. ligovej výhry "Ruže" za sebou, po výsledku 66:53 pripravila úradujúcemu majstrovi druhú prehru v sezóne.



Čajky sa chceli revanšovať svojmu sobotňajšiemu súperovi za novembrovú prehru a po väčšinu prvého polčasu mali navrch. Do prestávky však prišli o dvojciferné vedenie a z jeho straty sa nedokázali adekvátne otriasť. "Zápas dvoch rozdielnych polčasov. Ešte prvý patril nám, druhý, samozrejme, Ružomberku. Bohužiaľ, druhý polčas sme nezvládli, začali na nás vyvíjať tlak a nejako sme sa mu prispôsobili. Začali sme iba ustupovať a namiesto toho, aby sme hrali našu hru, tak sme sa prispôsobili súperovi, ktorý hrá na hranici únosnosti. Ružomberok hrá takto celú sezónu, nie je to len proti nám. V takýchto zápasoch sa nedá očakávať, že pôjdeme konštantne k takýmto výkonom. Na chvíľu sme určite stratili koncentráciu, ale stále sme boli vo vedení. My sme hlavne nezachytili začiatok druhého polčasu, ani nie tým, že by sme to nejako nezvládli, ale najmä sme sa stratili v útoku, kde sme si nedokázali vytvoriť pozície a stále sme iba ustupovali. Všetci sme čakali, čo urobí Jamesová. Bohužiaľ, v takýchto zápasoch, s jednou bodovo produktívnou hráčkou, je ťažké vyhrávať. Ružomberok to rozdelil na minimálne dve hráčky, už to bol rozdiel a o tom to je," povedal pre TASR tréner Piešťan Peter Jankovič.



Ružomberok si prinavrátil do polčasovej prestávky nádej na úspech a pokračovanie ligovej víťaznej série. Zlomový okamih stretnutia prišiel v polovici tretej štvrtiny, keď Danica Ďuratná dostala domáci tím po dlhom čase do vedenia. Od tohto momentu už "Ruža" nepustila priaznivé skóre zo svojich rúk. "Podľa mňa to bol výborný zápas, prispeli k tomu oba tímy a plná Koniareň. Sme šťastní za pekný koniec pre nás. Rozhodlo hlavne to, že sme sa v prvom polčase dokázali z mínus 13 bodov vrátiť na tri body a udržali sa v hre. Keby mali Piešťany komfort do konca, tak by to bolo ťažké," zamyslel sa kormidelník Ružomberka Juraj Suja.



Jeho tím ukázal v priebehu niekoľkých dní druhýkrát veľkú mentálnu silu, čoho výsledkom bol fakt, že zvrátil stretnutie na svoju stranu. "Podľa mňa sme kondične dobre pripravení a máme širokú rotáciu. Momentálne sa dá zapojiť 11 ľudí, čo je veľká výhoda a málokto si to uvedomuje. Na konci sa to odzrkadlí," vyhlásil domáci kouč.



V ostatných rokoch sa nestávalo veľmi často, aby Piešťany na domácej scéne prehrali v rámci základnej a nadstavbovej časti dve stretnutia. Naposledy k tomuto prišlo počas sezóny 2021/2022. Na Ružomberok tak v tomto ročníku zatiaľ nedokázali nájsť účinný recept, s týmto súperom ho čakajú ešte minimálne dve konfrontácie. "Takúto lekciu sme nepotrebovali. Vedeli sme, že nás čaká ťažký zápas. Ružomberok hrá takú istú ligu ako my, hrá s rovnakými súpermi ako my. My sa s tým musíme vyrovnať, nie je to o tom, že s niekým dokážeme vyhrať vysokým rozdielom a potom príde súper, ktorý vie hrať trochu viac basketbal, a my sa začneme vyhovárať, že nehráme ťažké zápasy. Všetci hráme rovnakú ligu. Chceli sme v Ružomberku vyhrať, bohužiaľ, nepodarilo sa nám to. Bude to pre nás v tejto sezóne ešte veľmi náročné, ale je to len o nás, ako sa z toho momentálne zdvihneme," dodal Jankovič.