Ružomberok po prehre 58:83 s Kayseri prišiel o šancu na postup

Európsky pohár, ženy – F-skupina:



Melikgazi Kayseri – MBK Ružomberok 83:58 (43:35)



najviac bodov Kayseri: Petronytová 23, Holmesová 22, Cuicová 21 - zostava a body Ružomberka: Jackovecová 18, Havranová 5, Hadačová 2, Andělová a Jarošová 0 (Kaliužná 13, Buknová a Štefančová po 7, Mikovčáková 6). TH: 18/16 – 14/8, fauly: 19 - 18, trojky: 5 - 6, rozhodovali: Lučič, Radinovičová (obaja Č. Hora), Subernetcaiová (S. Mac.), štvrtiny: 22:15, 21:20, 25:12, 15:11.



Kayseri 22. novembra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok prehrali v F-skupine Európskeho pohára (Eurocup) na palubovke tureckého Melikgazi Kayseri 58:83 a definitívne stratili šancu na postup do play off. So súťažou sa zverenkyne trénera Juraja Suju rozlúčia v stredu 29. novembra o 16.00 h súbojom s gréckym Olympiakosom.Ružomberok mal dobrý nástup do stretnutia, rýchlo sa ujal vedenia 4:0, ale Kayseri na to odpovedalo osembodovou šnúrou. Podľa očakávania mali domáce hráčky podkošovú prevahu, najmä Holmesová bola v tomto smere mimoriadne produktívna. Už v prvej štvrtine sa dostal turecký tím do dvojciferného vedenia 20:10. "Ruža" sa držala zo všetkých síl, no prvú štvrtinu prehrala 15:22. Ďalšie minúty sa pre hosťujúci tím vyvíjali celkom dobre, priebežne sa darilo znižovať manko a zostať v hre o prvé víťazstvo v skupine. Dobrá správa bola, že sa to darilo po kolektívnom výkone. Prvý polčas napokon priniesol len osembodové manko - 35:43.Po prestávke už domáci tím prirodzene zabral, keďže stále nemá isté pokračovanie v Eurocupe. Opieral sa hlavne o mimoriadnu produktivitu v útoku, zatiaľ čo Ružomberčanky sa strelecky trápili. Výrazne im v toto smere nepomohol úsek 3:11, po ktorom sa súper dostal už do komfortného náskoku. Do poslednej časti sa išlo za stavu 47:68 z pohľadu slovenského družstva. Kayseri nepoľavilo ani s ubúdajúcim časom, snažilo sa nahnať čo najlepšie skóre do tabuľky. Ružomberok už nenadviazal na výkon z prvého polčasu, takže ani na piaty pokus nezískal v F-skupine víťazstvo.