Ružomberok podpísal dvojročnú zmluvu s útočníkom Tučným

Ružomberok 24. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok podpísal pred štartom novej ligovej sezóny zmluvu s Adamom Tučným. Dvadsaťtriročný útočník sa upísal mužstvu z Liptova do 31. mája 2027.



Bývalý mládežnícky reprezentant prišiel pod Čebrať v máji 2022 z AS Trenčín. V drese „Ruže“ si pripísal dovedna 73 štartov v najvyššej slovenskej súťaži. „Je to pre mňa dobrá správa, že klub a tréner majú záujem o moje služby. Pre hráča je dôležité, keď môže mať čistú hlavu, aby sa ďalej posúval. V Ružomberku som určite hlavne takticky futbalovo vyspel. Po ľudskej stránke, som aj s rokmi, viac spoznal sám seba,“ uviedol Tučný, ktorý pred rokom strelil víťazný gól vo finále Slovnaft Cupu proti Spartaku Trnava.