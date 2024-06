Ružomberok podpísal novú zmluvu s Hladíkom

Ružomberok 27. júna (TASR) - Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok podpísal vo štvrtok nový kontrakt s českým legionárom Janom Hladíkom. Tridsaťročný útočník zostane pod Čebraťom do 31. mája 2026.



"V Ružomberku som spokojný, takže nebol dôvod nad niečím premýšľať. Už vlani na jeseň, začiatkom septembra, to bol dobrý krok, keď sa zrealizoval môj prestup zo Zbrojovky Brno, kde som už bol dosť dlho. Navyše s Ružomberkom mám za sebou aj vydarenú sezónu. Keď som prišiel do klubu, mužstvo sa v lige nachádzalo niekde okolo 10. miesta a napokon z toho bola horná šestka a víťazstvo v Slovnaft Cupe. A teraz sú pred nami predkolá európskych pohárových súťaží," uviedol Hladík.



Český útočník má za sebou 24 štartov v najvyššej slovenskej súťaži, pripísal si v nich dva góly a tri asistencie.