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Ružomberok posilnil český mládežnícky reprezentant Hranoš
Dvadsaťročný mládežnícky reprezentant svojej krajiny prichádza zo Sparty Praha, s účastníkom Niké ligy podpísal dvojročnú zmluvu.
Autor TASR
Ružomberok 5. júla (TASR) - Novou posilou futbalistov MFK Ružomberok sa stal český útočník Vojtěch Hranoš. Dvadsaťročný mládežnícky reprezentant svojej krajiny prichádza zo Sparty Praha, s účastníkom Niké ligy podpísal dvojročnú zmluvu.
Hranoš pôsobil v sparťanskej rezerve a uplynulú sezónu strávil na hosťovaní v klube 1. SK Prostějov. Futbalové začiatky absolvoval v rodnej Opave a prešiel aj českými mládežníckymi reprezentáciami do 16, 17, 18 a 19 rokov. S ružomberským mužstvom sa pripravuje už niekoľko dní a nastúpil aj vo všetkých doterajších prípravných zápasoch.
„Chcel som sa posunúť dopredu. Preto tento krok vnímam veľmi pozitívne a verím, že bude aj úspešný. Pre mňa je to príležitosť sa zlepšiť. Chcem urobiť všetko pre to, aby som dostal čo najviac dôvery od trénerov. Verím, že mužstvu pomôžem aj gólmi a asistenciami. Som rád, že došlo k dohode klubov,“ uviedol Hranoš pre klubový web.
Mladý útočník zároveň priblížil svoje herné prednosti: „Myslím si, že ma charakterizuje rýchlosť, odvaha v súbojoch jeden na jedného a tiež dobrá strela a hlavička.“
Hranoš pôsobil v sparťanskej rezerve a uplynulú sezónu strávil na hosťovaní v klube 1. SK Prostějov. Futbalové začiatky absolvoval v rodnej Opave a prešiel aj českými mládežníckymi reprezentáciami do 16, 17, 18 a 19 rokov. S ružomberským mužstvom sa pripravuje už niekoľko dní a nastúpil aj vo všetkých doterajších prípravných zápasoch.
„Chcel som sa posunúť dopredu. Preto tento krok vnímam veľmi pozitívne a verím, že bude aj úspešný. Pre mňa je to príležitosť sa zlepšiť. Chcem urobiť všetko pre to, aby som dostal čo najviac dôvery od trénerov. Verím, že mužstvu pomôžem aj gólmi a asistenciami. Som rád, že došlo k dohode klubov,“ uviedol Hranoš pre klubový web.
Mladý útočník zároveň priblížil svoje herné prednosti: „Myslím si, že ma charakterizuje rýchlosť, odvaha v súbojoch jeden na jedného a tiež dobrá strela a hlavička.“