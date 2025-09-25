Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ružomberok predĺžil spoluprácu so stredopoliarom Chobotom

Bývalý reprezentant Slovenska v kategórii do 21 rokov prišiel pod Čebrať v lete 2023.

Ružomberok 25. septembra (TASR) - Futbalový klub MFK Ružomberok sa dohodol s 26-ročným stredopoliarom Mariánom Chobotom na novej zmluve do konca mája 2027. Klub z Liptova o tom informoval vo štvrtok na sociálnej sieti.

Bývalý reprezentant Slovenska v kategórii do 21 rokov prišiel pod Čebrať v lete 2023. V aktuálnom ročníku Niké ligy ešte do hry pre zranenie nezasiahol.
