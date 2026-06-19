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Ružomberok predĺžil zmluvu s pivotkou Mikovčákovou
Tá v uplynulej sezóne v Tipos extralige odohrala 35 zápasov, nastrieľala 243 bodov a dosiahla 133 doskokov.
Autor TASR
Ružomberok 19. júna (TASR) - Ženský basketbalový majster a víťaz Slovenského pohára MBK Ružomberok predĺžil o ďalší rok zmluvu s pivotkou Dianou Mikovčákovou. Tá v uplynulej sezóne v Tipos extralige odohrala 35 zápasov, nastrieľala 243 bodov a dosiahla 133 doskokov.
„Mám za sebou neskutočnú sezónu vo svojej kariére. V novej však chcem byť väčšou oporou družstva, keď určite viac od seba očakávam. Musím ísť až nad svoje hranice a zvlášť zlepšiť agresivitu pri doskoku,“ uviedla pre TASR 25–ročná basketbalistka, ktorá do centra dolného Liptova prišla pred tromi rokmi z Young Angels Košice.
Tréner Juraj Suja, ktorý má za sebou trinásť sezón v Ružomberku, na adresu Mikovčákovej povedal: „Netajím, boli sme na vážkach, čo s hráčkou ďalej. V predchádzajúcej sezóne som nebol s jej výkonmi spokojný. Boli také hore – dole. Nechal som si však všetko uležať v hlave. Diana je silný element v kolektíve, aj výborné dievča, správne nastavené, ktoré zodpovedne trénuje. Vždy šliape a nemá žiadnu absenciu. Avšak, ako som povedal, čakám od nej viac. Toto leto musí pridať hlavne na fyzičnosti.“
„Mám za sebou neskutočnú sezónu vo svojej kariére. V novej však chcem byť väčšou oporou družstva, keď určite viac od seba očakávam. Musím ísť až nad svoje hranice a zvlášť zlepšiť agresivitu pri doskoku,“ uviedla pre TASR 25–ročná basketbalistka, ktorá do centra dolného Liptova prišla pred tromi rokmi z Young Angels Košice.
Tréner Juraj Suja, ktorý má za sebou trinásť sezón v Ružomberku, na adresu Mikovčákovej povedal: „Netajím, boli sme na vážkach, čo s hráčkou ďalej. V predchádzajúcej sezóne som nebol s jej výkonmi spokojný. Boli také hore – dole. Nechal som si však všetko uležať v hlave. Diana je silný element v kolektíve, aj výborné dievča, správne nastavené, ktoré zodpovedne trénuje. Vždy šliape a nemá žiadnu absenciu. Avšak, ako som povedal, čakám od nej viac. Toto leto musí pridať hlavne na fyzičnosti.“