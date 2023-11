Ružomberok prehral s favorizovanou Rigou 54:71

zostava a body Ružomberka: Jackovecová 16, Jarošová 11, Andělová 10, Hadačová a Havranová 0 (Kaliužná a Mikovčáková po 6, Štefančová 5, Ďuratná a Michaličková 0) - najviac bodov Rigy: Cohenová 13, Claveauová a Lambertová po 12



TH: 6/5 – 21/20, fauly: 24 - 15, trojky: 5 - 7, rozhodovali: Jurčevič (Chor.), Hodžič, Čavar (obaja Bos. a Herc.), štvrtiny: 16:13, 7:28, 14:23, 17:7.



hlas po zápase (zdroj – RTVS: Šport):



Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Začali sme veľmi dobre, v prvej štvrtine sme boli koncentrovaní a dobre sme bránili. V druhej štvrtine sme sa úplne rozpadli, mentálne sme odišli a neviem prečo. V obrane sme kopili chybu za chybou, absolútne sme nešli podľa plánu. Claveauová je čistý strelec, mali sme ju preberať a štyrikrát sme ju nechali voľnú. Boli tam také nezmyselné rozhodnutia, s ktorými nie som okej a čudujem sa, že sme ich robili. Na druhej strane, musím dať klobúk dole pred dievčatami, pretože po tak nevydarenej a devastačnej druhej štvrtine, sme dokázali druhý polčas vyhrať. Škoda tej štvrtiny, ale učíme sa a opäť dostali priestor aj mladé dievčatá. Myslím si, že sa bolo na čo pozerať. Jasné, že na to nemáme, aby sme takéto stretnutia vyhrávali, ale klobúk dole pred dievčatami ako dreli a zobrali si druhý polčas pre seba."

Európsky pohár, ženy – F-skupina:



MBK Ružomberok – TTT Riga 54:71 (23:41)

Olympiakos Pireus – Melikgazi Kayseri 73:95 (38:45)



tabuľka F-skupiny:



1. Riga 4 4 0 309:238 8



2. Kayseri 4 2 2 311:301 6



3. Olympiacos 4 2 2 285:287 6



4. RUŽOMBEROK 4 0 4 219:298 4

zostava a body Banskej Bystrice: Bogičevičová 14, Martišková 9, Mujovičová 8, Burová 3, Holíková 2 (Brabencová 7, da Cruz 0) - najviac bodov Besiktasu: Nogičová 22, Liová 17, Evansová 12



TH: 6/4 – 12/10, fauly: 15 - 11, trojky: 3 - 13, rozhodovali: Tomičová, Mjeda (obaja Chor.), Pipan (Slov.), štvrtiny: 8:26, 9:19, 15:21, 11:21.

Európsky pohár, ženy – E-skupina:



Slávia Banská Bystrica – Besiktas Istanbul 43:87 (17:45)

hlas po zápase:



Zuzana Žirková, trénerka Banskej Bystrice: "Čakala som s tým až do tohto zápasu, takže začnem s jednou vecou. Ani Besiktas, ani žiadny euroligový alebo eurocupový tím sa na nás nepozerá, pozerá sa len sám na seba. Tak, ako sme sa teraz pozerali, ako hráme my, tak by sme si každý mali nastaviť sami sebe svoje zrkadlo. My potrebujeme vždy hrať zápasy naplno, či je to slovenská liga alebo Eurocup. Týmto by som chcela ukončiť rôzne témy, ktorých bolo veľmi veľa a často sprostredkované voči môjmu tímu a mojej osobe. Teraz k tomuto zápasu, gratulujem dievčatám za to, čo predviedli, pretože sme donútili súpera našou obranou k 26 stratám. To, že mali 60-percentnú úspešnosť za tri body, je to vyspelý a silný tím, ktorému sme nemohli konkurovať. Žiaľ, možno nám chýba americké sebavedomie, aby sme si viac verili, pretože si myslím, že by bol zápas oveľa kvalitnejší. Som hrdá, že sme sa nevzdali."

Piešťanom sa nedarilo

Európsky pohár, ženy – B-skupina:



InvestInTheWest Enea Gorzów – Piešťanské Čajky 83:81 (45:33)



najviac bodov Gorzówu: Bibbyová 33, Jakubiuková 15, Tsinekeová a Wentzelová po 12

zostava a body Piešťan: Taušová 21, Herminjardová 16, Mitrasinovičová 14, Jamesová 13, Jurčenková 3 (Dinga-Mbomiová 14, Kraislová, Moravčíková a Vandlíková 0)



TH: 29/24 – 15/10, fauly: 13 - 18, trojky: 5 - 13, rozhodovali: Teixeirová (Portug.), Tetiková (Tur.), Vávrová (ČR), štvrtiny: 21:15, 24:18, 18:24, 20:24.

Ružomberok 1. novembra (TASR) – Basketbalistky MBK Ružomberok zakončili sériu domácich stretnutí v F-skupine Európskeho pohára (Eurocup) prehrou 54:71 s favorizovanou TTT Riga. V tabuľke tak zostávajú na štvrtej priečke a vidina postupu do ďalšej fázy sa presunula skôr do teoretickej roviny. Ich ďalšie vystúpenie v súťaži je na programe v stredu 22. novembra na palubovke tureckého Melikgazi Kayseri.Prvé body zápasu zaznamenala domáca Andělová, ale hneď na to Riga odpovedala 10 bodmi za sebou, o ktoré sa pričinila najmä Claveauová. Ružomberok sa z tohto náporu dokázal rýchlo otriasť, svojou riskantnou a agresívnou hrou opätovne favorizovaného súpera zaskočil a zo stavu 3:10 to kolektívnym výkonom otočil na 14:12. Slovenský tím napokon aj zaslúžene vyhral prvú štvrtinu 16:13. Lenže v druhej sa zopakoval scenár z prvého vzájomného merania síl, "Ruža" sa ofenzívne zasekla a Riga to nekompromisne a skúsene potrestala. Výsledkom bol herný úsek 20:2 v podaní lotyšského tímu a razom sa "momentum" zápasu zmenilo. Strelecké trápenie domácich ukončila Štefančová, spolu so spoluhráčkami sa trochu osmelili, ale na prestávku už išli za nepriaznivého stavu – 23:41.Krátke voľno medzi druhou a treťou štvrtinou Ružomberku pomohlo, vrátil sa totiž ku svojej hre a zastavil útočný nápor favorita. S postupom času však začali trochu dochádzať sily a navyše sa dôležité hráčky dostali do problémov s faulmi, čo Rige uľahčilo dianie. Pred záverečnou časťou vyhrávala 64:37. Zverenkyne trénera Juraja Suju to nezabalili, spolu s výraznou podporou z publika odštartovali štvrtú štvrtinu šiestimi bodmi za sebou, celkovo z toho bol úsek 12:2. "Ruži" sa aspoň podarilo znížiť vysoký rozdiel v skóre.Basketbalistky Slávie Banská Bystrica stále čakajú na víťazstvo v E-skupine Európskeho pohára (Eurocup), šnúru domácich zápasov uzatvorili prehrou 43:87 s Besiktasom Istanbul. Štvrtý neúspech za sebou znamená, že šanca na pokračovanie v súťaži sa výrazným spôsobom znížila. Po reprezentačnej prestávke sa predstavia 23. novembra na ihrisku gréckeho Panathinaikosu.Pre "" sa opakoval scenár z predchádzajúceho týždňa, keď doma tiež nezačali s Mechelenom ideálne. Aj od Besiktasu dostávali lekciu z efektivity a moderného basketbalu, v tomto smere nepomáhal ani oddychový čas a už v 5. minúte prehrávala Slávia 2:16. V oslabenej zostave sa síce potom osmelili, ale manko nevedeli výraznejšie okresať, preto sa prvá štvrtina skončila 8:26. Druhú časť odštartovali hosťujúce hráčky 12-bodovou šnúrou a Banská Bystrica sa takmer päť minút nevedela presadiť. Po Martiškovej úspešnej trojke prišlo z domácej strany k miernemu zlepšeniu herného prejavu, no na zmenu scenára stretnutia to nemalo vplyv. Po prvom polčase svietilo na tabuli skóre 17:45.Aj druhý polčas sa niesol v ofenzívnom duchu, pre fanúšikov Banskej Bystrice bola dobrá správa, že sa manko výraznejším spôsobom nezvyšovalo. Slávia dokázala v tomto prípade držať krok, postupnými krokmi zlepšovala streleckú efektivitu. Besiktas si takýto scenár ale nenechal páčiť, preto podľa očakávania zapol na vyšší herný level a pred poslednou 10-minútovkou viedol už o 34 bodov – 66:32. Duel sa vyvíjal rovnako aj vo štvrtej štvrtine, turecký tím si nedovolil žiadne hluché momenty a mal absolútnu kontrolu nad dianím na palubovke. V závere to už boli len korekcie ohľadne konečného výsledku.Basketbalistky Piešťanských Čajok mali na dosah druhé víťazstvo v B-skupine Európskeho pohára (Eurocup), ale na palubovke InvestInTheWest Enea Gorzów prehrali po úspešnej strele spolu so záverečným klaksónom tesne 81:83. V tabuľke tak majú na konte jedno víťazstvo a dve prehry, po súťažnej prestávke sa predstavia najbližšie doma, 22. novembra privítajú luxemburský T71 Dudelange.Prvé tri minúty to bol v podaní oboch tímov festival zahodených šancí, až to celé prelomila Wentzelová. Gorzów sa následne ujal vedenia po dobrom bodovom úseku, ale Piešťany na toto správne zareagovali. V týchto momentoch ich viedla Herminjardová, ale na domácej strane sa už postupne dostávala do tempa Bibbyová. Vo vysokom útočnom tempe začali Čajky mierne strácať krok, prvú štvrtinu prehrali 15:21. Druhá 10-minútovka bola v podobnom duchu, Gorzów viedla Bibbyová a keď bolo potrebné, tak sa k nej pridali bodovo spoluhráčky. Klubu z kúpeľného mesta sa podarilo v niektorých momentoch sťahovať manko, ale nikdy nie tak, ako by si želal. Aj preto sa išlo na polčasovú prestávku za stavu 33:45.Piešťany začali aktívnejšie, najmä strelecky, koncentráciou a obranou. Chceli sa vrátiť do boja o víťazstvo, čo sa im v priebehu tretej štvrtiny úspešne darilo. Ich kolektívny výkon bol protiváhou k individuálnej kvalite Bibbyovej. Dinga-Mbomiovej sa dokonca podarilo stiahnuť na rozdiel útoku – 53:56, ale posledné slovo v tejto časti mal Gorzów. Do záverečnej štvrtiny sa išlo z domáceho pohľadu za stavu 63:57. Štvrtá štvrtina bol mimoriadne zaujímavá, najskôr poľský tím trochu odskočil, ale potom sa Dinga-Mbomiovej s Herminjardovou podarilo priblížiť na rozdiel bodu (64:65). Gorzów to naštartovalo, dostal sa do dvojciferného náskoku, ale Piešťany sa nevzdali a opätovne stiahli. Dve sekundy pred koncom dokonca vyrovnali na 81:81, Gorzów však v poslednom útoku trafil ťažkú strelu s klaksónom a vyhral pred domácimi fanúšikmi.