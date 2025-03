Ružomberok prehral s Komárnom, rozhodla penalta v závere

sumár:



MFK Ružomberok – KFC Komárno 0:1 (0:0)



Gól: 86. Bayemi (z 11 m). ŽK: Chrien, Malý – Šimko, Tamás. Rozhodovali: Glova – Hrmo, Jánošík. 787 divákov.



Ružomberok: Bačkovský – Kadlec, Malý, Mojžiš, Madleňák – Souček (82. Múdry), Chrien (82. Huf), Lavrinčík – Tučný (70. Chobot), Gerec (59. Boďa), Hladík (82. Božík)



Komárno: Dlubáč – Špiriak, M. Šimko, Pillár, Rudzan – Kubista – Ganbold (57. Krivokapić, 90.+4. Németh), Žák, Ožvolda (73. Diviš), Tamás (46. Špalek) – Sylvestr (57. Bayemi)

hlasy po zápase: /zdroj: TASR/:



Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: "Prehrali sme zápas, ktorý sa ani prehrať nedal. Po úvodných desiatich minútach išlo o celozápasovú aktivitu, tlak. Veľa lôpt smerovalo do súperovej šestnástky. Mali sme tri-štyri gólové šance, ktoré musíme premeniť. A potom prišiel hlúpy, naivný faul a súperovi sme darovali tri body. Futbal nám dnes ukázal veľmi škaredú tvár. Čo sa týka snahy a ochoty, nemôžem chalanom nič vyčítať, akurát možno kvalitu zakončenia. V tom sme neboli dobrí. Lepší nezvíťazil, ale na krásu sa nehrá."



Mikuláš Radványi, tréner Komárna: "Samozrejme, že sme spokojní. Nevyzeralo to, že tento zápas môžeme vyhrať. Úvod, nejakých desať minút možno ešte bolo z našej strany ideálnych. Potom domáci prevzali iniciatívu a boli lepší i nebezpečnejší. Síce mali len jednu stopercentnú šancu, ale viac držali loptu. Takisto pokračovali druhý polčas. Súper mal penaltu, ktorú nevyužil. Na druhej strane my sme kopali penaltu a premenili ju. Mali sme aj šťastie a tak sme veľmi šťastní."



Ružomberok 8. marca (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok prehrali v zápase 1. nadstavbovej časti Niké ligy o udržanie sa s KFC Komárno 0:1. Jediný gól stretnutia padol v druhom polčase z penalty. Ružomberok nedokázal zužitkovať územnú prevahu a Komárno si odnieslo cenné tri body v boji o záchranu.V prvom polčase boli Liptáci aktívnejší, dve sľubné gólové príležitosti mal Martin Chrien, ale skóre sa nemenilo. V 53 minúte komárňanský Róbert Pillár vo vlastnom veľkom vápne fauloval Mateja Madleňáka a z nariadenej penalty ružomberský stredopoliar Filip Souček trafil len brvno. V 84. minúte domáci stopér Matúš Malý fauloval prenikajúceho Nikolasa Špaleka a Cristian Bayemi s prehľadom s jedenástky skóroval – 0:1.