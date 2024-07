Ružomberok prehral s Trabzonsporom 0:2 v 1. zápase 2. predkola

1. zápas 2. predkola Európskej ligy (EL)



MFK Ružomberok - Trabzonspor 0:2 (0:1)



Góly: 39. Trezeguet, 90.+1 Canak. Rozhodcovia: Dankert – Koslowski, Rohde (všetci Nem.), ŽK: Gomola - Elmali, 4544 divákov.



Ružomberok: Frühwald - Gabriel, Malý, Mojžíš (56. Boďa) - Gomola (74. Domonkos), Luterán, Lavrinčík (74. Múdry), Tučný - Hladík (82. Kelemen), Chrien, Chobot (46. Gerec)



Trabzonspor: Cakir - Tufan, Mendy, Denswil, Elmali - Lundstram, Gunes (67. Canak) - Visca (87. Nwakaeme, Bardhi (82. Baniya), Trezeguet (80. Orsič) - Dragus (68. Destan)

ďalší výsledok 1. zápasu 2. predkola:



Wisla Krakov - Rapid Viedeň 1:2 (0:1)

Ružomberok 25. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok prehrali s tureckým Trabzonsporom 0:2 v úvodnom zápase 2. predkola Európskej ligy. V oboch polčasoch si vypracovali viacero šancí na skórovanie, ale nestačilo im k tomu ani osem striel na bránku. Úvodný gól duelu strelil v 39. minúte útočník hostí Trezeguet, skóre upravil v nadstavenom čase Canak. Odveta je na programe vo štvrtok 1. augusta v Turecku.Víťaz tohto dvojzápasu sa v 3. predkole stretne s úspešnejším z dvojice Wisla Krakov - Rapid Viedeň.Ružomberčania sa favorizovaného súpera nezľakli a od úvodných minút hrali ofenzívne. V 5. minúte Chobot v sľubnej šanci vystrelil nad brvno, o päť minút Hladíkov pokus zblízka zmaril brankár Cakir. Neujala sa ani hlavička Gomolu po odrazenej lopte a ani ďalšia šanca Chobota, ktorý poslal loptu tesne nad bránku. Prvá polhodina herne patrila Ružomberčanom, ale prevahu a viacero šancí neprejavili do zmeny skóre. Potom hostia pridali v ofenzíve, ružomberský brankár Frühwald zmaril strelu Günesa z ostrého uhla, no v 39. minúte inkasoval. Lundstram si v strede ihriska poradil s viacerými ružomberskými hráčmi, vysunul na pravom krídle Viscu, ktorý v rýchlom prečíslení poslal loptu do šestnástky na rozbehnutého Trezegueta a ten pohotovo prekonal Frühwalda - 0:1. Okamžite mohol vyrovnať Tučný, no jeho strelu zmaril brankár Cakir.Ružomberčania sa ofenzívnych snáh nevzdali ani v druhom polčase. Cakir si poradil so strelou Gomolu z väčšej vzdialenosti, na opačnej strane Bardhi ani Dragus z veľkej diaľky nenamierili presne. Domáci po hodine hry vystupňovali tlak, no jeho výsledkom bolo iba viacero ďalších nepremenených príležitostí. Tučný poslal prudkú strelu spoza šestnástky tesne vedľa pravej žrde, Gerec bol pred Cakirom síce osamotený, ale v ostrom uhle neskrotil loptu a rozchytaného brankára hostí neprekonal ani Malý v závare po rohovom kope. Ružomberskí diváci naďalej hnali vpred svoj tím a pýtali si vyrovnávajúci gól. Blízko bol k nemu Boďa, ktorý v 79. minúte vystrelil z ostrého uhla do žrde. V závere tlak domácich ustal, hostia sa s loptou na kopačkách snažili kontrolovať tesný náskok a v nadstavenom čase ho zvýšili. Canak sa po sérii prihrávok dostal k lopte pred šestnástkou a krížnou strelou uzavrel na 0:2.