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Ružomberok prehral v príprave so Slaviou Praha 0:3, Schranz skóroval

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Ilustračná snímka. Foto: TASR

Pre účastníka Niké ligy to bolo prvé z troch stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku, kde sa stretne ešte s nemeckou Fortunou Düsseldorf (14. júla) a českými Teplicami (18. júla).

Autor TASR
Rohrbach 12. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok podľahli v prípravnom zápase českému majstrovi SK Slavia Praha 0:3. Víťazstvo rozdielom triedy si „zošívaní“ zabezpečili tromi gólmi v druhom polčase. Na 2:0 zvýšil slovenský reprezentant Ivan Schranz. Pre účastníka Niké ligy to bolo prvé z troch stretnutí v rámci sústredenia v Rakúsku, kde sa stretne ešte s nemeckou Fortunou Düsseldorf (14. júla) a českými Teplicami (18. júla).



príprava:

SK Slavia Praha - MFK Ružomberok 3:0 (0:0)

Góly: 60. Glossoa, 65. SCHRANZ, 82. Sanyang
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