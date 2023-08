Basketbalistky Ružomberka sa v boji o účasť v EP stretnú s Ostravou

Hlasy po žrebe:



Juraj Suja, tréner Ružomberka: "Z logistického hľadiska je to pre nás najprijateľnejší z trojice možných súperov. Ešte nevieme, koho podpíšu. Vlani mali veľmi dobrú sezónu, hrali veľmi dobrý basketbal a mali kvalitné zahraničné hráčky. Niektoré české dievčatá sa prezentovali dobre, takže Ostrava má svoju kvalitu, ktorú aj potvrdili v českej lige. Čaká nás náročný súboj."





Peter Jankovič, tréner Piešťan: "Určite to nie je ľahká skupina, vedeli by sme si možno predstaviť aj niečo jednoduchšie, ale na druhej strane, v tejto súťaži už asi ľahších súperov nenájdeme. Girona patrí asi momentálne k špičke španielskeho basketbalu a dlhé roky hrala Euroligu, je to najväčší favorit našej skupiny, ale určite zdolateľný, keď prehral v minulej sezóne vo štvrťfinále španielskej ligy s Barcelonou. To bol veľký šok. Gorzów poznáme z predchádzajúceho ročníka, máme im čo odplácať. Uvidíme, v akom prídu zložení, to je zatiaľ pre nás záhada. Tiež to je ťažký súper, jeden z top tímov poľskej ligy, ale tiež hrateľný, ako sa ukázalo v minulej sezóne. Pre mňa je zatiaľ veľkou neznámou luxemburský Dudelange, ktorý je viac-menej tvorený z domácich hráčok, doplnených o dve zahraničné basketbalistky. Predpokladám, že sa opäť stretnem s Etuteovou, mám s ňou bohaté skúsenosti a bude to zaujímavé aj na klubovej úrovni. Ťažká skupina, ale určite pôjdeme do toho s tým, že urobíme všetko a pokúsime sa o postup."

žreb slovenských klubov v Európskom pohári (Eurocup):



kvalifikácia (21. a 28. septembra): MBK Ružomberok – SBŠ Ostrava (ČR)



skupinová fáza



B-skupina: Spar Girona (Šp.), InvestInTheWest Enea Gorzów (Poľ.), PIEŠŤANSKÉ ČAJKY (SR) T71 Dudelange (Lux.)



E-skupina: MKS Polkovice (Poľ.)/Besiktas Istanbul (Tur.), Kangoeroes Basket Mechelen (Bel.), Panathinaikos A.C. (Gréc.), SLÁVIA BANSKÁ BYSTRICA (SR)



F-skupina: TTT Riga (Lot.)/ACS Sepsi-SIC (Rum.), Olympiacos SFP (Gréc.), Kayseri Basketbol (Tur.), MBK RUŽOMBEROK (SR)/SBŠ Ostrava



Predbežný program Piešťanských Čajok v B-skupine:



12. októbra: Piešťanské Čajky - InvestInTheWest Enea Gorzów



19. októbra: T71 Dudelange – Piešťanské Čajky



26. októbra: Piešťanské Čajky – Spar Girona



1. novembra: InvestInTheWest Enea Gorzów – Piešťanské Čajky



23. novembra: Piešťanské Čajky – T71 Dudelange



30. novembra: Spar Girona – Piešťanské Čajky





Predbežný program Slávie Banská Bystrica v E-skupine:



12. októbra: MKS Polkovice/Besiktas Istanbul – Slávia Banská Bystrica



19. októbra: Slávia Banská Bystrica – Panathinaikos A.C.



26. októbra: Slávia Banská Bystrica - Kangoeroes Basket Mechelen



1. novembra: Slávia Banská Bystrica - MKS Polkovice/Besiktas Istanbul



23. novembra: Panathinaikos A.C. – Slávia Banská Bystrica



30. novembra: Kangoeroes Basket Mechelen – Slávia Banská Bystrica



Mníchov 9. augusta (TASR) – Basketbalistky MBK Ružomberok sa v kvalifikácii o účasť v skupinovej fáze Európskeho pohára stretnú v dvojzápase proti SBŠ Ostrava. Finalisti uplynulej sezóny extraligy boli nasadení priamo do skupiny EP - Piešťanské Čajky sa predstavia v B-skupine proti Spar Girona, InvestInTheWest Enea Gorzów a T71 Dudelange. Sláviu Banská Bystrica čaká v E-skupine Kangoeroes Basket Mechelen, Panathinaikos A.C. a jeden z dvojice MKS Polkovice a Besiktas Istanbul. Rozhodol o tom stredajší žreb v Mníchove.Ešte pred žrebom kvalifikácie a skupinovej fázy bolo jasné, že Eurocup sa prvýkrát odohrá bez regionálneho rozdelenia, jedinou geografickou reštrikciou bude, že v skupine sa môže nachádzať maximálne jeden klub z krajiny. Kluby rozdelili na základe trojročného rebríčka v európskych klubových súťažiach."Ruža“ sa vracia do súťaže po ročnej absencii, pred žrebom kvalifikácie bola v pozícii nasadeného tímu, naraziť mohla na jedného z trojice – 07 Antalya Basketbol, CS Universitatea Kluž alebo SBŠ Ostrava. Súperom v boji o návrat do skupinovej fázy je napokon zástupca českého basketbalu, kvalifikačný dvojzápas tak prinesie federálne derby. Ostrava sa v predchádzajúcom ročníku umiestnila v Chance ŽBL na 8. mieste, Eurocup si zahrá premiérovo. Kvalifikácia sa hrá systémom doma-vonku 21. septembra a 28. septembra, Ružomberok odohrá prvé stretnutie u súpera. Ak sa mu podarí postúpiť, predstaví sa v F-skupine proti Olympiacosu, Kayseri a jednému z dua Riga – Sepsi.Úradujúci šampión Niké EXZ sa nachádzal v treťom koši, žreb prisúdil Piešťanským Čajkám opäť po roku poľskú InvestInTheWest Eneu Gorzów. V predchádzajúcej edícii Eurocupu prehrali s týmto súperom v oboch prípadoch (68:70 a 56:71). Okrem toho si Čajky zahrajú s minuloročným účastníkom Európskej ligy (Euroligy), španielskou Spar Girona. Za tento klub hrala v predchádzajúcom ročníku reprezentantka Slovenska a ex-hráčka Piešťan Terézia Páleníková. Túto zostavu tímov doplnil vicemajster Luxemburska a aktuálny víťaz Luxemburského superpohára, T71 Dudelange. V predchádzajúcom ročníku sa klubu z kúpeľného mesta podarilo prvýkrát v histórii dostať do play off, kde bol nad jeho sily maďarský Pécs.Bystrické "pumy“ hrali pred rokom kvalifikáciu, teraz sa ocitli priamo s miestom v skupinovej fáze. Pri žrebe ich vyberali zo štvrtého výkonnostného koša, za súperov dostali aj neúspešný klub z kvalifikačného zápasu o Euroligu: MKS Polkovice alebo Besiktas Istanbul. Z už známych súperov si zmerajú sily s minuloročným účastníkom Euroligy a úradujúcim majstrom Belgicka, Mechelenom a vicemajstrom Grécka Panathinaikosom.Skupinová fáza odštartuje 12. októbra. Zo štvorčlenných skupín idú ďalej tímy na prvých dvoch miestach a osem najlepších z tretích pozícií. Následne sa z tabuľky všetkých postupujúcich družstiev vytvoria dvojice pre úvodné kolo play off.