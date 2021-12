Basketbalistky Ružomberka remizovali v 1. zápase play off s Orenburgom

Európsky pohár FIBA - 1. zápas play off:



MBK Ružomberok - BC Nadežda Orenburg 86:86 (43:48)



zostava a body Ružomberka: Praženicová 14, Graysová 13, Turudičová 11, Stašová 10, Burová 5 (Motleyová 31, Havranová 2, Buknová a Tarnachowiczová 0)

najviac bodov Orenburgu: Gatlingová 15, Žediková 14, Linskensová 12. TH: 25/17 - 17/13,

fauly: 18 - 20, trojky: 11 - 9, štvrtiny: 21:25, 22:23, 20:22, 23:16, rozhodovali: Mavisu (Tur.), Reyová (Nem.), Mészáros (Maď.), bez divákov.



Ružomberok 15. decembra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok remizovali v stredajšom úvodnom zápase play off Európskeho pohára FIBA (Eurocup) s ruským BC Nadežda Orenburg 86:86. Najlepšou strelkyňou domácich bola s 31 bodmi Adrienne Motleyová.Odveta je na programe v stredu 22. decembra o 15.00 h. V prípade postupu do osemfinále by zverenky trénera Juraja Suju natrafili na víťaza dvojzápasu BC Polkowice - Kangoeroes Basket.Ružomberok nastúpil do úvodnej play off konfrontácie s Orenburgom sebavedomo. Darilo sa mu útočne a v úvode nekompromisne trestal hosťujúce chyby, čo mu prinieslo vedenie 12:5. Ruský tím zareagoval oddychovým časom a po ňom prebral iniciatívu na palubovke. Úsekom 18:2 sa dostal do vedenia a domácim hráčkam nedovolil viac ako štyri minúty skórovať. "Ruža" sa v koncovke prvej štvrtiny otriasla z tlaku, ale túto časť zápasu prehrala 21:25. Do druhej 10-minútovky vstúpil už domáci tím lepšie, dôkazom toho bolo aj zmazanie manka. Orenburg mal všetko pod kontrolou, keď potreboval, tak zabral a vytvoril si menší bodový trhák. Ružomberok sa nevzdával, ale často ho zrážala na kolená nedôsledná obrana. Zlepšenie prišlo opäť v koncovke, po prvom polčase svietil na tabuli z domáceho pohľadu stav 43:48.Domáci tím vstúpil do druhého polčasu dobre, nedovolil súperovi otočiť. Orenburg musel pridať, v tejto fáze ho podržala streľba za tri body. Ružomberok neustále bojoval a držal nádej na úspech v prvom zápase play off. Do poslednej 10-minútovky šiel za stavu 63:70. Liptáčky pokračovali v dobrej hre, manko sa im podarilo stiahnuť na rozdiel jedného útoku. Dôležitý moment prišiel v polovici štvrtej štvrtiny, trojka Motleyovej dostala Ružomberok po veľmi dlhej dobe do vedenia - 75:74. Bolo tak jasné, že o víťazstvo sa bude hrať až do samotného záveru. Pred poslednými dvoma minútami zápasu viedla "Ruža" 82:80. Domáca Motleyová 9 sekúnd pred koncom upravila na 86:84, ale sekundu pred koncom Linskensová vybojovala pre Orenburg remízu.."."