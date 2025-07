Ružomberok sa dohodol na spolupráci s českým útočníkom Šašinkom

Ružomberok 31. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok sa dohodol na spolupráci s českým útočníkom Ondřejom Šašinkom.



Dvadsaťsedemročný Šašinka naposledy pôsobil v FC Hradec Králové. Účastník Niké Ligy podpísal s bývalým viacnásobným českým mládežníckym reprezentantom dvojročnú zmluvu. „Pre mňa je to dôležitý krok. Pred dvoma rokmi sa mi totiž prihodilo také zranenie, že v Hradci Králové bolo ťažšie dostať sa späť. Som veľmi rád za túto príležitosť. Teraz som úplne zdravý a teším sa tento angažmán. Verím, že pomôže mne i ja ružomberskému klubu. Tento prestup sa zrealizoval vlastne zo dňa deň. Ba skôr by som povedal, že z hodiny na hodinu,“ uviedol.



„Dobre sme zareagovali na danú situáciu, keď nám pre zranenie vypadol aj Jan Hladík a dlhšie chýba Martin Chrien. Verím, že tento hráč do mužstva dobre zapadne a že bude veľký prínos. Naskytla sa takáto možnosť a som rád, že sme ju využili,“ povedal ružomberský tréner Ondřej Smetana.



Šašinka začal s futbalom v FK Staříc, odkiaľ ešte v mládežníckom veku prestúpil do Baníka Ostrava. Potom prišli na rad aj hosťovania v 1. FC Slovácko, FK Senica a FC ViOn Zlaté Moravce. V roku 2023 prestúpil do Hradca Králové. V českej najvyššej futbalovej súťaži má Šašinka na svojom konte 155 štartov.