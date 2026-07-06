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Ružomberok si poistil služby talentovaného stredopoliara Hrma

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Na konte zatiaľ nemá ani jeden štart v Niké lige, doteraz pôsobil v mládežníckych tímoch.

Autor TASR
Ružomberok 6. júla (TASR) - Futbalový klub MFK Ružomberok podpísal trojročný kontrakt so svojim 18-ročným stredopoliarom Michalom Hrmom. Na konte zatiaľ nemá ani jeden štart v Niké lige, doteraz pôsobil v mládežníckych tímoch.

„Som veľmi vďačný, že som sa dostal do A-mužstva a za ponúknutú profesionálnu zmluvu. Prechod od mládeže do ´áčka´ je veľký skok vo všetkom, no hlavne čo sa týka intenzity tréningov. Momentálne aj behy dajú poriadne zabrať,“ povedal bratislavský rodák, ktorého ešte v závere minulej sezóny presunuli z ružomberskej „devätnástky“ do kabíny A-mužstva. „S futbalom som začínal v klube FA Bratislava, potom nasledovalo päť sezón v Slovane Bratislava a do Ružomberka som prišiel pred rokom z Jupie Banská Bystrica, keď nás aj s brankárom Borisom Haladom stiahol tréner Denis Tomaškovič, ktorý vtedy prevzal v tomto klube starších dorastencov. V tom čase boli aj iné ponuky. Určite som však spravil dobrý krok,“ zdôraznil talentovaný Hrmo.
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