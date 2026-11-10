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Ružomberok ukončil spoluprácu s trénerom aj športovým riaditeľom
V prebiehajúcej sezóne tak prišiel o svoje miesto už siedmy kormidelník v najvyššej slovenskej súťaži Niké lige.
Autor TASR,aktualizované
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Ružomberok 10. novembra (TASR) - Futbalový klub MFK Ružomberok ukončil v utorok spoluprácu s hlavným trénerom mužstva Jaroslavom Köstlom aj so športovým riaditeľom Tomášom Hübschmanom. V prebiehajúcej sezóne tak prišiel o svoje miesto už siedmy kormidelník v najvyššej slovenskej súťaži Niké lige. TASR o tom informoval klub MFK Ružomberok.
Predstavenstvo klubu rozhodlo o ukončení spolupráce po nedeľňajšej prehre Liptákov v Podbrezovej (1:4). Český kouč Köstl prevzal Ružomberok 12. januára po svojom krajanovi Ondřejovi Smetanovi. Vtedy prišiel pod Čebrať aj Hübschman. Tím je momentálne na 10. mieste ligovej tabuľky s dvanástimi bodmi, čo je len o dva viac ako má predposledná Skalica a posledný Trenčín.
Predstavenstvo klubu rozhodlo o ukončení spolupráce po nedeľňajšej prehre Liptákov v Podbrezovej (1:4). Český kouč Köstl prevzal Ružomberok 12. januára po svojom krajanovi Ondřejovi Smetanovi. Vtedy prišiel pod Čebrať aj Hübschman. Tím je momentálne na 10. mieste ligovej tabuľky s dvanástimi bodmi, čo je len o dva viac ako má predposledná Skalica a posledný Trenčín.