Ružomberok v 1. predkole proti Tobolu, Chrien: Bude to kvalitný tím

1. predkolo Európskej ligy 2024/25:



úvodné zápasy:



streda:



19.00 MFK RUŽOMBEROK - Tobol Kostanaj /rozhoduje: Kyriakos Athanasiu (Cyp.)/



19.00 IF Elfsborg - FC Pafos



19.00 FC Paks - FC Corvinul Hunedoara



19.00 Šeriff Tiraspoľ - FK Zira Baku



20.00 Botev Plovdiv - NK Maribor



20.30 Wisla Krakov - KF Llapi

Bratislava 10. júla (TASR) - Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok čaká ostrý štart do novej sezóny 2024/25. Úradujúci víťaz Slovnaft Cupu nastúpi vo štvrtok (od 19.00 h) na domácej pôde v 1. predkole Európskej ligy proti kazašskému FC Tobol Kostanaj. Odveta je na programe o týždeň neskôr v Kazachstane.Ružomberčania odohrali v príprave šesť duelov a zúčastnili sa na sústredení v Slovinsku. Zvíťaziť dokázali iba v úvode s Humenným (4:0). Zaznamenali až štyri remízy a to s albánskym KF Egnatia (2:2), slovinským NK Domžale (2:2), rumunským FC Rapid Bukurešť (1:1) a českým Zlínom (2:2). Jedinú prehru si pripísali proti Liptovskému Mikulášu (1:3).zhodnotil priebeh letnej prípravy pre klubový web tréner Ružomberka Ondřej Smetana.Pod Čebrať príde v úvode sezóny mužstvo z Kostanaju, ktoré v minulej sezóne dokráčalo v pohárovej Európe do play off Európskej konferenčnej ligy (EKL). Kazašský tím má ligovú sezónu v plnom prúde a po dvanástich kolách mu patrí priebežná štvrtá priečka.povedal kapitán Martin Chrien."Ruža" sa do európskych súťaží prebojovala vďaka víťazstvu v Slovnaft Cupe. Naposledy si predvlani zahral klub z Liptova v 2. predkole EKL, keď vypadol s FK Riga. V nedávnej pamäti majú fanúšikovia Ružomberka dvojzápas s FC Everton. Slovenský zástupca podľahol účastníkovi anglickej Premier League v sezóne 2017/18 v 3. predkole EL po dvoch prehrách 0:1.povedal generálny riaditeľ klubu a predseda predstavenstva Ľubomír Golis.Ružomberok sa v prípade postupu cez Tobol Kostanaj stretne v 2. predkole EL s tureckým Trabzonsporom. Ak v dvojzápase neuspeje, v 2. predkole EKL ho čaká švajčiarsky FC St. Gallen.