Ružomberok v EP na úvod F-skupiny prehral s Rigou 56:81

Európsky pohár, ženy – F-skupina:



TTT Riga – MBK Ružomberok 81:56 (39:24)



najviac bodov Rigy: Meškonytová 16, Cohenová 13, Claveauová a Silová po 12 - zostava a body Ružomberka: Andělová 8, Havranová 7, Buknová a Jackovecová po 6, Hadačová 0 (Kaliuzhná 15, Jarošová 10, Mikovčáková a Štefančová po 2)



TH: 17/11 – 24/17, fauly: 25 - 20, trojky: 8 - 5, rozhodovali: Ivanovičová (Srb.), Mészáros (Maď.), Stalaučinskaitová (Lit.), štvrtiny: 18:8, 21:16, 16:18, 26:14.

ďalší výsledok F-skupiny:



Melikgazi Kayseri – Olympiacos SFP 69:85 (37:33)



Najviac bodov: Ellenberg-Wileyová 18, Cuičová 15, Richardsonová 14 - Nikolopoulouová 20, Christinakiová 18, Vitolová a Williamsová po 16







Tabuľka F-skupiny:



1. Olympiacos 1 1 0 85:69 2



2. Riga 1 1 0 81:56 2



3. Kayseri 1 0 1 69:85 1



4. Ružomberok 1 0 1 56:81



Riga 11. októbra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok neuspeli pri svojom návrate do skupinovej fázy Európskeho pohára (Eurocup), vo svojom prvom zápase F-skupiny prehrali na palubovke favorizovanej TTT Riga 56:81. "Ruža" má po tomto vystúpení pred sebou tri domáce stretnutia, sériu začína vo štvrtok 19. októbra o 18.00 h proti tureckému Melikgazi Kayseri.Ružomberok sa nezľakol favorizovaného súpera a minimálne v úvodnej polovici prvej štvrtiny bol vyrovnaným súperom. Následne prišla päťminútová strelecky hluchá chvíľa, ktorú Riga využila na to, aby sa zo stavu 7:6 dostala na 18:8 po prvej 10-minútovke. V druhej časti sa Ružomberčanky držali lotyšského tímu, ale manko sa výrazne nedarilo znižovať. "Ruža" prehrávala po prvom polčase 24:39.Po prestávke vstúpil slovenský zástupca aktívnejšie, ale Riga si kontrolovala svoj dvojciferný náskok, keď vstupovala do záverečnej periódy za stavu 55:42. Vo štvrtej štvrtine sa už nič zásadné neudialo, Ružomberok sa snažil aspoň čiastočne skorigovať nepriaznivý stav, ale tento plán mu nevyšiel.