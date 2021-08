Ružomberok v Eurocupe proti Lyonu a Madridu, Piešťany proti Carolu

Žreb Európskeho pohára 2021/2022 pre slovenské tímy:

kvalifikácia



Flammes Carolo Basket (Fr.) - PIEŠŤANSKÉ ČAJKY (SR)



skupinová fáza



H-skupina: Lointek Gernika Bizkaia (Šp.), La Roche Vendee BC (Fr.), ASD Futur Virtus Bologna (Tal.), víťaz Flammes Carolo Basket /PIEŠŤANSKÉ ČAJKY

J-skupina: LDLC Asvel Feminin (Fr.), MBK RUŽOMBEROK (SR), Estudiantes Madrid (Šp.), víťaz Tarbes Gespe Bigorre (Fr.)/Kortrijk Spurs (Bel.)

Freising 19. augusta (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok a Piešťanských Čajok spoznali mená svojich súperov v Európskom pohári (Eurocup) v sezóne 2021/2022. „Ruža“ ako úradujúci majster si zahrá v J-skupine proti francúzskemu LDLC Asvel Feminin, španielskemu Estudiantes Madrid a úspešnému z kvalifikačnej dvojice Tarbes Gespe Bigorre - Kortrijk Spurs.Na vicemajstrovské Čajky čaká kvalifikačný dvojzápas proti francúzskemu Flammes Carolo Basket. Rozhodol o tom štvrtkový žreb v nemeckom Freisingu. Tímy rozdelili pred žrebom na základe výsledkov v uplynulých troch sezónach v európskych súťažiach, do dvoch geografických konferencií. Zástupcov slovenskej najvyššej súťaže umiestnili do konferencie č. 2. Ružomberok sa dostal medzi 35 klubov s istou v miestenkou v skupinovej fáze, Piešťany zabojujú o jednu z 13 miesteniek v kvalifikácii.Čajky narazia ako nenasadený tím v kvalifikácii na jedného z najsilnejších možných súperov, francúzske Carolo Basket. Tím zo Charleville patrí medzi pravidelných účastníkov Eurocupu, v predchádzajúcom ročníku obsadil 4. miesto. V minulosti si zahral v Európskej lige (Eurolige), na domácej scéne patri do úzkej špičky, čo viackrát dokumentoval účasťou v semifinále, respektíve finále Francúzskeho pohára. V prípade postupu do skupinovej fázy, nalosovali Čajky do H-skupiny spolu s talianskou Bolognou, francúzskym La Roche a španielskou Bizkaiou. Klub z kúpeľného mesta sa do pohárovej súťaže č. 2 prihlásil opäť po štyroch rokoch, celkovo zabojuje o tretiu účasť v skupinovej fáze.“ povedal pre TASR tréner Čajok Peter Jankovič.Ružomberok vyžrebovali do J-skupiny, ich protivníkmi bude francúzske LDLC Asvel Feminin, španielsky Estudiantes Madrid a úspešný z kvalifikačnej dvojice Tarbes Gespe Bigorre - Kortrijk Spurs. Klub z Lyonu patrí medzi špičku vo francúzskej LFP lige, je majstrom z roku 2019 a víťazom Francúzskeho superpohára (2020). Pre Estudiantes pôjde o premiéru v európskych pohároch, v predchádzajúcom ročníku obsadil v Španielsku 5. miesto. Aktuálny majster Niké extraligy žien sa vracia do Eurocupu po ročnej absencii.“ vyjadril sa tréner „Ruže“ Juraj Suja. Kvalifikácia je na programe 23. a 30. septembra 2021, skupinová fáza Eurocupu štartuje 14. októbra 2021.