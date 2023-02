Ružomberok v jarnej časti bez Regáliho, Struhár: Musíme ho nahradiť

Bratislava 2. februára (TASR) - Futbalový Ružomberok má vo Fortuna lige najvyššie ambície aj pred štartom jarnej časti. Vlaňajší vicemajster do nej vstupuje bez najlepšieho strelca prvej polsezóny Martina Regáliho na piatom mieste. Zmenou je taktiež kapitánsky post Mareka Zsigmunda, ktorý nahradil v tejto pozícii spoluhráča Jána Masla.



Ružomberčania absolvovali počas zimnej prestávky štyri prípravné zápasy a kemp v Maďarsku. Tie ukázali podľa trénera Petra Struhára potenciál mladých útočníkov, ktorí by mohli postupne zaplniť medzeru po Regálim. "Za Maťa hovoria čísla, ktoré potvrdzoval v každom zápase. V klube sme na jeho odchod boli pripravení, no ešte chvíľu zostal, keďže sme hrali Európu. Naša úloha je nahradiť ho. V príprave sa dobre ukázali naši mladí ofenzívni hráči," uviedol ohľadom situácie okolo odchodu ofenzívneho stredopoliara Struhár. Regáli pôsobil v tíme tri a pol roka a do belgického Kortrijku odišiel začiatkom januára. Deväť dní pred prvým súťažným zápasom od novembra pozná pomerne dobre aj základnú zostavu, no pripomenul, že príprava stále prebieha. Mužstvo v rámci nej ešte absolvuje v sobotu stretnutie proti poľskému druholigovému klubu Puszcza Niepolomice. "V tejto fáze prípravy je ešte skoro o tom hovoriť, stále sa môže niečo stať. Základnú jedenástku poznám tak na osemdesiat percent," dodal kouč.



Úradujúci vicemajstri zaznamenali v tomto ročníku deväť remíz v osemnástich dueloch a na zaistenie účasti v skupine o titul majú štyri stretnutia. "Máme veľa remíz a v minulej sezóne sme premieňali oveľa viac šancí v jednotlivých zápasoch. Mne osobne ide všetko dobre, som v zdravotne v dobrej kondícii a dúfam, že to vydrží. Naša sila je v tíme, kde si všetci veľmi dobre rozumieme," zhodnotil situáciu v kabíne nový kapitán Zsigmund.



Jeho tím nastupuje do jarnej časti sezóny s novým generálnym partnerom Niké. "S pánom Bergerom sme sa rýchlo dohodli a myslím si, že máme spoločné ciele a zmýšľanie," dodal Golis ohľadom novej dohody s výkonným riaditeľom nového partnera Romanom Bergerom. "Po minuloročnom euforickom zisku titulu vicemajstra sú naše očakávania stále vysoké. Po jesennej časti to nevyzerá tak ružovo, bude to ešte boj. Jednoznačný neúspech je nebyť v skupine o titul. Každý rok chceme bojovať o účasť v európskych súťažiach," dodal Golis. Ružomberok čaká prvý zápas jarnej časti v sobotu 11. februára proti Michalovciam a pred siedmym nováčikom z Banskej Bystrice má náskok tri body.