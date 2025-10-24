Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ružomberok vstúpil do CEWL výhrou 79:70 nad Varšavou

Na archívnej snímke Jevgenia Putrová (Ružomberok). Foto: Ján Krošlák

V sobotu ich v rovnakom dejisku čaká slovenský duel, o 16.00 h nastúpia proti Slávii ŠKP Banská Bystrica.

Autor TASR
Varšava 24. októbra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok vstúpili do novej edície Stredoeurópskej ligy (CEWL) víťazstvom. V súboji prvého turnaja vo Varšave zdolali miestnu Poloniu 79:70. V sobotu ich v rovnakom dejisku čaká slovenský duel, o 16.00 h nastúpia proti Slávii ŠKP Banská Bystrica.



CEWL 2025/2026 - 1. turnaj:

MBK Ružomberok - Polonia Varšava 79:70 (41:37)

Najviac bodov: Jackovecová 30 (10 doskokov), Kaľužná 17, Živaljevičová 14 - Watsonová 21, Sosnowská 17, Vitulova 13
.

