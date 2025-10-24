< sekcia Šport
Ružomberok vstúpil do CEWL výhrou 79:70 nad Varšavou
V sobotu ich v rovnakom dejisku čaká slovenský duel, o 16.00 h nastúpia proti Slávii ŠKP Banská Bystrica.
Autor TASR
Varšava 24. októbra (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok vstúpili do novej edície Stredoeurópskej ligy (CEWL) víťazstvom. V súboji prvého turnaja vo Varšave zdolali miestnu Poloniu 79:70. V sobotu ich v rovnakom dejisku čaká slovenský duel, o 16.00 h nastúpia proti Slávii ŠKP Banská Bystrica.
