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Ružomberok vybuchol v Podbrezovej, Chrien myslel na hetrik
Futbalisti Podbrezovej dokázali v 14. kole Niké ligy prelomiť nepriaznivú štvorzápasovú domácu sériu bez výhry.
Autor TASR
Podbrezová 9. novembra (TASR) - Futbalisti Podbrezovej dokázali v 14. kole Niké ligy prelomiť nepriaznivú štvorzápasovú domácu sériu bez výhry. Po dlhých 85 dňoch sa tešili pred svojimi priaznivcami zo zisku troch bodov, keď v nedeľu podvečer zdolali na svojom ihrisku Ružomberok 4:1.
Výraznou mierou sa o to pričinil útočník Martin Chrien, ktorý dal do polhodiny dva góly hlavou a už po polčase viedol jeho tím 3:0 po presnom zásahu spoluhráča Demla. „Pre nás to bol zaujímavý zápas, tešili sme sa naň, lebo sme vedeli, že po ňom bude reprezentačná pauza. Sme radi, že sme to zvládli. Moja prvá hlavička bola po signáli, máme to nacvičené. Pri tej druhej som sa snažil pocitovo dostať do šestnástky a našťastie mi to tam padlo,“ vyjadril sa po zápase 31-ročný Chrien, ktorý prišiel do Podbrezovej pred začiatkom prebiehajúcej sezóny práve z Ružomberka, kde predtým pôsobil štyri roky. Neskrýval, že duel bol pre neho špecifický: „Pre mňa to bolo trošku emočné, keďže som v Ružomberku pôsobil štyri roky a získal som tam aj pohár. Na tento klub mám len dobré spomienky, takže z rešpektu som krotil po góloch emócie, no už som si zvykol na partiu v Podbrezovej.“
Chrien v kútiku duše myslel aj na hetrik, ale po hodine hry išiel striedať, k čomu dodal: „Trošku som na to myslel, lebo sa mi to ešte nikdy v kariére nepodarilo, ale v stredu máme ďalší dôležitý pohárový zápas, na ktorý musíme byť oddýchnutí, takže tréner sa rozhodol ma vystriedať a ja to rešpektujem.“
Podbrezovčania si dobre uvedomovali aj to, že doma nevyhrali od 15. augusta. „Po tých prehrách a remízach doma, čo sme mali, to bolo 85 dní bez výhry na našom štadióne, tak aj preto sme za výhru radi,“ podotkol Chrien.
Ružomberčanom sa na ihriskách súperov nedarí. Zo siedmich duelov vyhrali iba jeden v Komárne, inak cestovali domov vždy bez bodu. „Zase sme veľmi zle vstúpili do vonkajšieho zápasu. Do polčasu inkasujeme tri góly, to je veľa. Pramenili z toho, že po zisku sme nedokázali udržať loptu a súper nás dostával pod tlak. Mrzí ma najmä prvý gól zo štandardky, mali sme to vyriešiť. Druhý padol po našej chybe. Ešte k tomu sme dostali aj tretí gól do šatne, to sa už potom ťažko hrá. Cez polčas sme si povedali, že musíme hrať naplno až do konca, pokúsiť sa streliť gól, ale ten prišiel, až keď bolo o zápase rozhodnuté,“ zhodnotil prehru ružomberský záložník Samuel Lavrinčík, ktorý sa ako jediný z mužstva presadil, no iba kozmeticky upravil výsledok.
Ružomberčania opäť hrali ligový duel bez kapitána Jana Hladíka. Toho vedenie klubu pred týždňom bez vysvetlenia preradilo do B-mužstva a v treťoligovom stretnutí sa hneď aj zranil, zlomil si ruku. „Chýbal nám, je to správny kapitán, pôsobí tu niekoľko rokov, dával aj góly. Nechýba iba na ihrisku, ale aj v kabíne,“ priznal Lavrinčík.
Výraznou mierou sa o to pričinil útočník Martin Chrien, ktorý dal do polhodiny dva góly hlavou a už po polčase viedol jeho tím 3:0 po presnom zásahu spoluhráča Demla. „Pre nás to bol zaujímavý zápas, tešili sme sa naň, lebo sme vedeli, že po ňom bude reprezentačná pauza. Sme radi, že sme to zvládli. Moja prvá hlavička bola po signáli, máme to nacvičené. Pri tej druhej som sa snažil pocitovo dostať do šestnástky a našťastie mi to tam padlo,“ vyjadril sa po zápase 31-ročný Chrien, ktorý prišiel do Podbrezovej pred začiatkom prebiehajúcej sezóny práve z Ružomberka, kde predtým pôsobil štyri roky. Neskrýval, že duel bol pre neho špecifický: „Pre mňa to bolo trošku emočné, keďže som v Ružomberku pôsobil štyri roky a získal som tam aj pohár. Na tento klub mám len dobré spomienky, takže z rešpektu som krotil po góloch emócie, no už som si zvykol na partiu v Podbrezovej.“
Chrien v kútiku duše myslel aj na hetrik, ale po hodine hry išiel striedať, k čomu dodal: „Trošku som na to myslel, lebo sa mi to ešte nikdy v kariére nepodarilo, ale v stredu máme ďalší dôležitý pohárový zápas, na ktorý musíme byť oddýchnutí, takže tréner sa rozhodol ma vystriedať a ja to rešpektujem.“
Podbrezovčania si dobre uvedomovali aj to, že doma nevyhrali od 15. augusta. „Po tých prehrách a remízach doma, čo sme mali, to bolo 85 dní bez výhry na našom štadióne, tak aj preto sme za výhru radi,“ podotkol Chrien.
Ružomberčanom sa na ihriskách súperov nedarí. Zo siedmich duelov vyhrali iba jeden v Komárne, inak cestovali domov vždy bez bodu. „Zase sme veľmi zle vstúpili do vonkajšieho zápasu. Do polčasu inkasujeme tri góly, to je veľa. Pramenili z toho, že po zisku sme nedokázali udržať loptu a súper nás dostával pod tlak. Mrzí ma najmä prvý gól zo štandardky, mali sme to vyriešiť. Druhý padol po našej chybe. Ešte k tomu sme dostali aj tretí gól do šatne, to sa už potom ťažko hrá. Cez polčas sme si povedali, že musíme hrať naplno až do konca, pokúsiť sa streliť gól, ale ten prišiel, až keď bolo o zápase rozhodnuté,“ zhodnotil prehru ružomberský záložník Samuel Lavrinčík, ktorý sa ako jediný z mužstva presadil, no iba kozmeticky upravil výsledok.
Ružomberčania opäť hrali ligový duel bez kapitána Jana Hladíka. Toho vedenie klubu pred týždňom bez vysvetlenia preradilo do B-mužstva a v treťoligovom stretnutí sa hneď aj zranil, zlomil si ruku. „Chýbal nám, je to správny kapitán, pôsobí tu niekoľko rokov, dával aj góly. Nechýba iba na ihrisku, ale aj v kabíne,“ priznal Lavrinčík.