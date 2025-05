Ružomberok vyhral na pôde Komárna a zachránil sa

KFC Komárno - MFK Ružomberok 1:2 (1:0)



Góly: 21. Kubista - 49. Hladík, 58. Madleňák, ŽK: Rudzan (Komárno), Rozhodovali: Glova – Poláček, Pacák



Komárno: Dlubáč – Šmehyl, Špiriak, Pillár, Rudzan – Ožvolda (81. Neméteh), Kubista (46. Ganbajar) – Žák – Sliacky (57. Tamás), Sylvestr, (81. Špalek), Bayemi (77. Tóth)



Ružomberok: Ťapaj – Malý, Köstl, Mojžiš (36. Chobot) – Domonkos, Múdry, Lavrinčík, Madleňák – Hladík, Huf (88. Gomola), Tučný

AS Trenčín - MFK Skalica 2:0 (2:0)



Góly: 14. Junas (vl.), 43. Suleiman (Fiala). Rozhodovali: Kružliak - Hancko, Pozor, ŽK: Gajdoš (Trenčín).



Trenčín: Sláviček - Skovajsa, Bondarenko, Bessilé, Holúbek - Bariš (72. Ben Sallam) - Gajdoš (52. Goss), Hájovský - Jepihhin (65. Emeka), Suleiman, Fiala (65. Nsumoh)



Skalica: Junas - Morong (46. Černek), Šuver, Hradecký, Gaži - Pudhorocký (88. Vlasko), M. Nagy - Leginus, Fábry (59. Matejov), Smejkal (82. Matějka) - Sobczyk (46. Hollý)

FC Spartak Trnava - FK Železiarne Podbrezová 2:1 (0:1)



Góly: 50. Sabo (z 11 m), 75. Kratochvíl - 19. Juritka, ŽK: Paur - Abate, Jurička. Rozhodoval: Dzivjak



Spartak: Rusov (31. Frelih) – Holík, Karhan, Štetina, Jureškin – Procházka (31. Sabo) – Ofori (90+2. Trello), Kratochvíl – Badolo (90.+2. Bukovský), Paur (64. Ďuriš), Daniel



Podbrezová: Jurička – Luka, Koštrna (46. Mielke), Paraj (79. Markovič) – Deml (79. Štefánik), Gavrylenko, Chyla (46. Galčík), Palumets (46. Sanna) – Šubert, Abate, Juritka

MFK Dukla Banská Bystrica – MFK Zemplín Michalovce 2:3 (1:2)



Góly: 20. Veselovský, 79. Rymarenko (z 11m) – 37. Žulevič, 44. Ramos, 64. Sivi. Rozhodovali: Sučka – Hrebeňár, Poruban, ŽK: Svetlík - Bahi, 756 divákov



Banská Bystrica: Rehák (80. Lukáč) – Šikula, Mensah, Ľupták (46. Richtárech), Záhumenský – Hlinka, Willwéber, Považanec (55. Svetlík) – Veselovský (46. Pišoja), Ezeh (80. Kráľ), Rymarenko



Michalovce: Budinský – Taraduda, Dzotsenidze, Bednár (71. Šimko), Bahi – Zubairu (71. Shimamura)– Sivi (87. Adekunle), Musák, Ramos (71. Žofčák), Kyziridis – Žulevič (90+1 Arevalo)

ŠK Slovan Bratislava - FC Košice 1:0 (1:0)



Gól: 17. Strelec, ŽK: Ignatenko - Jakúbek. ČK: 25. Kašia (Slovan), Rozhodovali: Ziemba – Vorel, Zemko



Slovan: Takáč – Blackman (77. Marcelli), Kašia, Bajrič, Pauschek (60. Wimmer) – Ignatenko, Kucka (36. Savvidis) – Barseghjan, Mak (60. Ibrahim), Weiss (77. Tolič) – Strelec



Košice: Kira – Kružliak, Jakubko, Bokros (74. Dos Santos) – Fabiš, Jakúbek, Dalibor Takáč, Sovič (46. Gallovič) – Niarchos, Čerepkai, Kenzhebek (69. Miljanič)

MŠK Žilina - DAC D. Streda 0:1 (0:0).



Gól: 69. Andzouana. Bez ŽK. ČK: 36. Redzić (DAC). Rozhodovali: Gemzický - Štrbo, Vitko. 2422 divákov.



MŠK Žilina: Badžgoň - Kopásek, Hubočan (C) (90+2. Kelembet), Gidi (46. Drame) - Ďatko, Káčer, M. Sauer (79. Prokop), Bari (70. Pališčák) - Iľko (70. Kaprálik), Adang, D. Ďuriš.



DAC D. Streda: Filipe - Yapi (67. Kapanadze), Kačaraba (C), Csinger, Mendez - Bajo (90. Brunetti) - Tuboly, Blaško (46. Dimun) - Sylla (67. Andzouana), Djukanović (46. Herc), Redzić.

Komárno 17. mája (TASR) - Futbalisti Ružomberka vyhrali v záverečnom 10. kole skupiny o udržanie Niké ligy na pôde Komárna 2:1. Vyhli sa tak barážovému boju o zotrvanie v najvyššej súťaži, kde sa stretne Trenčín s druholigovými Zlatými Moravcami. Už istým priamym zostupujúcim bola pred posledným kolom Banská Bystrica.Domáci išli do vedenia v 21. minúte, keď Vojtěch Kubista predĺžil center Šimona Šmehyla k vzdialenejšiemu rohu. O vyrovnanie sa postaral po prestávke kapitán Jan Hladík, ktorý prenikol do šestnástky a prekonal Filipa Dlubáča strelou k žrdi. O deväť minút neskôr sa postaral o víťazný gól Matej Madleňák prudkou strelou pri rohovom kope v podaní Adama Tučného.Komárno tak ukončilo svoju historicky prvú sezónu v najvyššej slovenskej súťaži na ôsmom mieste a „Ruža“ skončila desiata. Záchranu mala vo svojich rukách, keďže v predposlednom kole vyhrala nad Trenčínom 1:0. Ten urobil maximum, keď zdolal v sobotu Skalicu 2:0.Futbalisti AS Trenčín si zahrajú baráž o udržanie sa v najvyššej slovenskej súťaži. V záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy ukončili päťzápasovú sériu bez víťazstva a na domácej pôde triumfovali nad MFK Skalica 2:0, no ani zisk troch bodov ich neposunul z predposlednej 11. priečky. Hostia sezónu zakončili na 9. pozícii.Trenčínu šlo po sérii nepriaznivých výsledkov na Sihoti o všetko. Skóre otvorili v 14. minúte, keď si po rohovom kope nerozumel so spoluhráčom skalický brankár Martin Junas – 1:0. Vzápätí mali domáci ďalšie dve dobré šance, pričom pokus Jakuba Holúbka zastavila konštrukcia bránky. Druhý gól však predsa len pridali ešte pred odchodom do šatní, keď sa peknou „“ blysol Nigérijčan Sani Suleiman.Ešte v polčasovej prestávke to vyzeralo, že Trenčania sa baráži vyhnú, keďže Ružomberok prehrával v Komárne 0:1. Po zmene strán sa však „ruži“ podarilo streliť dva rýchle góly a v tabuľke poskočila na konečné 10. miesto. Trenčín sa v baráži stretne s druholigovými Zlatými Moravcami.Futbalisti Trnavy vyhrali v sobotnom zápase záverečného 10. kola skupiny o titul Niké ligy nad Podbrezovou 2:1. Držitelia Slovenského pohára tak ukončili sezónu na tretej priečke a o miestenku do 1. predkola Konferenčnej ligy zabojujú štyri slovenské kluby na 4. až 7. mieste v baráži. Stretnú sa v nej Dunajská Streda, Košice, Podbrezová a Michalovce.Ako prví skórovali hostia v 19. minúte zásluhou Petra Juritku, ktorého nedôrazná strela vypadla z rúk lúčiaceho sa brankára Dobrivoja Rusova. Ten išiel po polhodine hry dole a medzi troma žrďami ho nahradil Žiga Frelih. Jeho spoluhráč Erik Sabo skóroval po prestávke z penalty a obrat dokonal v 75. minúte Miloš Kratochvíl. Ten zaskočil strelou spoza šestnástky brankára Mateja Juričku.Úvod baráže o poslednú slovenskú miestenku do Európy je na programe v utorok (20.5.) a finále v piatok (23.5.). DAC najprv vyzve Michalovce a Košice privítajú Podbrezovú. Víťazi týchto dvoch zápasov sa stretnú v Dunajskej Strede.Futbalisti Banskej Bystrice nezvládli ani zápas posledného 10. kola nadstavbovej časti v skupine o udržanie sa v Niké lige. Prehrali ôsmy domáci duel za sebou, keď už ako zostupujúci tím do druhej ligy podľahli Michalovciam 2:3. Zemplínčania ziskom troch bodov skončili na siedmej priečke a zahrajú si baráž o účasť v konferenčnej lige UEFA.V prvom polčase išli do vedenia domáci po úniku, keď Rymarenko v tandeme vyzval ku gólu Veselovského. Hostia potom zapli na vyššie obrátky a do prestávky otočili stav. Najprv sa hlavou presadil cez Reháka Žulevič a druhý gól pridal minútu pred prestávkou Ramos z dorážky po strele Kyziridisa. Po zmene strán bystrickú snahu o vyrovnanie pribrzdil tretím gólom Sivi, ktorý pohodlne skóroval z hranice bieleho bodu po presnej prihrávke Bahiho. Lenže v 79. minúte vykresal nádej z penalty Rymarenko, keď VAR odhalil hru Taradudu rukou. V závere napokon hostia priaznivý tesný výsledok ubránili.Futbalisti Slovana Bratislava vyhrali v sobotnom zápase záverečného 10. kola skupiny o titul v Niké lige nad Košicami 1:0. Už istý majster tak zakončil sezónu s 22 víťazstvami o osemnásť bodov pred Žilinou a nastúpi v 2. predkole Ligy majstrov. Zápas bol zároveň rozlúčkový pre stredopoliara Juraja Kucku, ktorý bol napriek zraneniu v základnej zostave ako kapitán a hral do 26. minúty.“ zvíťazili napriek vylúčeniu Gurama Kašiu v 25. minúte, ktoré prišlo až po úvodnom presnom zásahu Davida Strelca. Ten skóroval z uhla k vzdialenejšej žrdi po prihrávke do behu od Cesara Blackmana. V poslednej minúte mali Košice šancu skórovať z priameho kopu, na postrannej čiare sa však už zhromaždili diváci pripravení na majstrovské oslavy a rozhodca Peter Ziemba zápas ukončil napriek avizovanému šesťminútovému nadstaveniu..“Futbalisti MŠK Žilina prehrali v záverečnom 10. kole nadstavbovej časti Niké ligy v skupine o titul s DAC Dunajská Streda 0:1. Posledný zápas v kariére odohral žilinský obranca Tomáš Hubočan, bývalý slovenský reprezentant nastúpil s kapitánskou páskou.Prvý polčas otvorili aktivitou hostia zo Žitného ostrova, v piatej minúte však Blaško v dobrej pozície trafil len obrancu Žiliny. Následne sa do tempa dostali domáci futbalisti, no prelomiť obranu súpera sa im nedarilo. To sa mohlo zmeniť v 36. minúte, no prenikajúceho Káčera zozadu nepríjemne fauloval Redzić a putoval predčasne pod sprchy. Žilina stupňovala tlak, v samom závere polčasu Iľko našiel z pravej strany v šestnástke DAC Adanga, ktorý však pozorného Filipeho neprestrelil.Druhý polčas začali aktívne Žilinčania, z viacerých dobrých šancí však skóre zápasu nedokázali otvoriť. Podarilo sa to hosťom v 69. minúte, keď získali loptu na žilinskej polovici, Kapanadzeho strelu ešte Badžgoň vyrazil, ale číhajúci Andzouana bez problémov vsietil úvodný gól duelu. Následne prišli ofenzívne striedanie do Žiliny, do hry sa po dlhom zranení vrátil reprezentant do 21 rokov Adrián Kaprálik. Ani to však hráčom MŠK k zvratu v zápase nepomohlo, pretože gól Adanga z 85. minúty po preskúmaní systémom VAR bol neplatný.