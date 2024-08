Ružomberok vypadol v play off s arménskym FC Noah

MFK Ružomberok – FC Noah 3:1 (2:0)



Góly: 9. Luterán, 45.+2 Hladík, 71. Boďa (z 11 m) – 88. Aias. Rozhodovali: Beaton – McFarlane, Potter (všetci Škot.), ŽK: Hladík, Gomola - Omar, Miljkovič, Santos, Čančarevič, 2535 divákov



/prvý zápas: 0:3, postúpil FC Noah/



Ružomberok: Frühwald - Gabriel, Malý, Mojžiš – Gomoľa (66. Domonkos), Lavrinčík, Luterán, Selecký (81. Madleňák) – Hladík, Chrien, Chobot (66. Boďa)



FC Noah: Čančarevič – Miljkovič, Goncalo Silva, Santos, Thórarinsson – Gamboš (62. Manveljan), Sangaré, Omar (62. Dašian, 90.+3 Muradian)) – Ferreira (76. Mendoza Aias), Pinson

Ružomberok 29. augusta (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok nepostúpili do hlavnej fázy Európskej konferenčnej ligy. V play off nestačili na arménsky FC Noah, ktorému najskôr podľahli 0:3 na jeho pôde a vo štvrtkovej domácej odvete im nestačilo ani víťazstvo 3:1. Hostia odvrátili predĺženie gólom Aiasa v 88. minúte, hoci v tom čase hrali bez vylúčeného hráča.Domáci tím hneď od začiatku šliapal na najvyššie obrátky a tlačil sa pred bránu arménskeho vicemajstra. Toto úsilie už v 9. min. prinieslo aj gólový efekt, keď po treťom rohovom kope MFK, tesne spoza šestnástky utešenou strelou Oliver Luterán trafil šibenicu – 1:0. Postupne sa hostia z nevydareného začiatku spamätali a začali dávať o sebe vedieť aj smerom dopredu. Medzi 20. a 21. min. ružomberský brankár Tomáš Frühwald úspešne čelil dvom štipľavým projektilom hostí, najprv ho preveril Slovák vo farbách FC Noah Martin Gamboš a po ňom Virgile Pinson. V 37. už bol Noah veľmi blízko k vyrovnaniu, ale Frühwald bravúrne mu zneškodnil dve tutovky, keď pri prvej vyrazil loptu na žrď. Napokon úvodnú polovicu Ružomberok zatvoril gólom do šatne, keď sa vydarenou ranou presadil Jan Hladík – 2:0.Do druhého dejstva zase odvážne vstúpil hosťujúci tím a hneď na začiatku sa postaral o nepríjemný závar pred ružomberskou bránou. V 53. min. Frühwald zneškodnil tutovku Ouladovi Omarovi. V 69. Pablo Samtos vo vlastnej šestnástke fauloval prenikajúceho Hladíka a hlavný arbiter Beaton hneď nariadil pokutový kop, ktorý premenil Martin Boďa – 3:0, čím vymazal stratu z prvého duelu. Hráčovi FC Noah vytiahol druhú žltú kartu a zároveň aj červenú, takže Ružomberok od tejto chvíle mal na ihrisku o jedného muža viac. Keď sa už zdalo, že zápas vyústi v predĺženie, v 88. min. Mauthues Aias, po brejku hostí hlavou znížil. Ružomberok podal vynikajúci výkon, no v pohárovej Európe skončil.