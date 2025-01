Ružomberok zatiaľ s jedinou posilou, Hrnčár: Káder chceme doplniť

Na prvom tréningu sa zúčastnili:



Brankári: Dominik Ťapaj, Dávid Húska, Branislav Sokol



Obrancovia: Alexander Mojžiš, Ján Maslo, Šimon Gabriel, Martin Gomola, Alexander Selecký, Matúš Malý, Daniel Köstl, Daniel Prekop, Marek Žáčok



Stredopoliari: Oliver Luterán, Timotej Múdry, Rudolf Božík, Kristóf Domonkos, Samuel Lavrinčík, Adam Tučný, Marián Chobot, Martin Chrien, Máté Szolgai, Martin Bačík



Útočníci: Jan Hladík, Štefan Gerec, Martin Boďa, Marko Kelemen, David Huf

Program zápasov Ružomberka v zimnej príprave:



11. 1.: MFK Tatran Liptovský Mikuláš – Ružomberok



16. 1.: Ružomberok – Tatran Prešov



25. 1.: dvojzápas CSKA 1984 Sofia (Bul.) – Ružomberok (na sústredení v Turecku)



31. 1.: FK Sileks (Severné Macedónsko) – Ružomberok (na sústredení v Turecku)



Ružomberok 6. januára (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok v pondelok popoludní odštartovali zimnú prípravu prvým tréningom na svojej umelej tráve. Liptáci sa na jarnú časť budú hotovať najprv v domácich podmienkach a 23. januára odletia na desaťdňové sústredenie do tureckého Beleku.Na úvodný zraz prišla kompletná doterajšia partia okrem Mateja Madleňáka, ktorého pribrzdilo ochorenie. Jediným novicom bol brankár Dávid Húska z Tatrana Liptovský Mikuláš. Do prípravy boli zaradení aj dvaja dorastenci Marek Žáčok a Martin Bačík.Ružomberok zimný blok otvoril už so svojím tretím trénerom v aktuálnej sezóne Norbertom Hrnčárom, ktorý pod Čebrať prišiel aj s asistentom Richardom Högerom. Doterajší asistent Peter Tomko v klube skončil a už na rovnakej pozícii pokračuje v Podbrezovej.zdôraznil Hrnčár, ktorý v centre dolného Liptova pôsobil už v sezónach 2016/2017 a 2017/2018.Na tému potenciálnych posíl Hrnčár uviedol:Útočník Štefan Gerec si trochu oprášil spomienky na predchádzajúci ružomberský angažmán staronového hlavného kouča:Ružomberku v aktuálnej tabuľke patrí deviata priečka so sedemnástimi bodmi, keď na šieste Michalovce stráca päť bodov a len o tri body má viac ako posledná Skalica.