Ružomberok zdolal Čajky a vynútil si rozhodujúci finálový duel
Záverečný duel aktuálneho ročníka najvyššej slovenskej ženskej súťaže je na programe v sobotu 2. mája o 19.00 h v piešťanskej Diplomat aréne.
Ružomberok 29. apríla (TASR) - O víťazovi basketbalovej Tipos extraligy žien (EXZ) v sezóne 2025/2026 rozhodne posledný možný finálový zápas. Aj vo štvrtej konfrontácii medzi MBK Ružomberok a Piešťanskými Čajkami zvíťazil domáci celok, v tomto prípade výsledkom 50:48. V sérii hranej na tri víťazné zápasy je tak stav nerozhodný 2:2. Záverečný duel aktuálneho ročníka najvyššej slovenskej ženskej súťaže je na programe v sobotu 2. mája o 19.00 h v piešťanskej Diplomat aréne.
Ružomberok nastúpil do posledného domáceho vystúpenia v sezóne bez zranenej Smithovej a absencia podkošovej opory sa prejavila už v úvodnej štvrtine. Piešťany nastúpili s veľkou energiou, Farcyová bola v podstate nezastaviteľná a výraznou mierou pomáhala budovať náskok hostí. Domáci celok navyše prišiel o zranenú Živaljevičovú a bodovo osamotená Jackovecová na všetko sama nestačila. Čajky chytili herné sebavedomie a prvú štvrtinu vyhrali 18:11. Druhá 10-minútovka odštartovala z pohľadu „Ruže“ lepšie, trestala laxnosť súpera a hlavne vďaka Andělovej sa snažila zmazať manko. Piešťanský celok ale nepripúšťal obrat, situáciu zobrala do svojich rúk Herminjardová a udržiavala odstup pre hostí. Sily sa postupne zrovnávali, Ružomberok sa krok po kroku doťahoval. V koncovke sa napokon osembodovou šnúrou dostal do polčasového vedenia 33:28.
Domáce družstvo pokračovalo v nastolenom hernom trende, do tretej štvrtiny vstúpilo ôsmimi bodmi v rade a razom bol z toho prvý dvojciferný náskok v zápase - 41:28. Piešťanské strelecké mlčanie ukončila Moravčíková, ale to už bol Ružomberok mentálne na koni. Do poslednej štvrtiny išiel za stavu 45:34. Na prelome štvrtín prišlo herné obrodenie hostí, po dlhšom čase urobili bodovú šnúru a zacítili ešte šancu zabojovať o víťazstvo. Do konca zápasu bolo ešte veľa času a Ružomberku to odrazu strelecky nešlo. Necelé štyri minúty pred koncom to bol už len rozdielom jedného koša. Všetko smerovalo k dramatickému rozuzleniu v záverečných sekundách. Ružomberok napokon ustál záverečné momenty Piešťan a po ubránenom záverečnom útoku poslal finálovú sériu do posledného možného duelu.
Tipos EXZ 2025/2026 - 4. zápas finále play off /na 3 víťazné zápasy/:
MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky 50:48 (33:28)
zostavy a body
Ružomberok: Jackovecová 26, Šedivá 10, Andělová 7, Kraislová a Štefančová 0 (Oravcová 5, Mikovčáková 2, Ďuratná, Kaľjužná, a Živaljevičová 0)
Piešťany: Farcyová 20 (10 doskokov), Herminjardová a Moravčíková po 9, Buknová 6, Kozáková 0 (Vandlíková 4, Erdélyiová, Jakubčeková a Szmereková 0)
TH: 5/4 - 9/5, fauly: 19 - 18, trojky: 4 - 1, rozhodovali: Tomašovič, Uhrin, Turčin, štvrtiny: 11:18, 22:10, 12:6, 5:14, 1200 divákov.
/stav série: 2:2/
