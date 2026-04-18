Ružomberok zdolal Komárno 2:1 v 6. kole skupiny o udržanie sa
Hostia hneď zo svojej prvej strely medzi žrde otvorili skóre.
Autor TASR
Ružomberok 18. apríla (TASR) - Futbalisti Ružomberka zvíťazili nad Komárnom 2:1 (0:1) v sobotňajšom stretnutí 6. kola nadstavbovej skupiny o udržanie sa v Niké lige.
Hostia hneď zo svojej prvej strely medzi žrde otvorili skóre. V 22. min sa spoza „veľkého vápna“ do lopty oprel Dominik Žák a trafil ľavý dolný kút brány Liptákov – 0:1. Komárno si do prestávky mohlo svoje vedenie aj poistiť, v 34. min domáci brankár Dávid Húska v tutovkách vychytal Martina Šimka a Filipa Kissa. Po návrate zo šatní Ružomberok po vydarenej akcii expresne vyrovnal, keď po prihrávke Jana Hladíka pohotovo skóroval Martin Chrien – 1:1. V 83. min obranca hostí Šimon Šmehyl vo vlastnej šestnástke zahral rukou a Marko Kelemen rutinne premenil nariadenú penaltu – 2:1. V 88. min Kelemen po druhej žltej karte uvidel červenú, a tak Ružomberok dohrával len s deviatimi mužmi v poli. Tri body po osemzápasovom pôste si však zachránil.
Hostia hneď zo svojej prvej strely medzi žrde otvorili skóre. V 22. min sa spoza „veľkého vápna“ do lopty oprel Dominik Žák a trafil ľavý dolný kút brány Liptákov – 0:1. Komárno si do prestávky mohlo svoje vedenie aj poistiť, v 34. min domáci brankár Dávid Húska v tutovkách vychytal Martina Šimka a Filipa Kissa. Po návrate zo šatní Ružomberok po vydarenej akcii expresne vyrovnal, keď po prihrávke Jana Hladíka pohotovo skóroval Martin Chrien – 1:1. V 83. min obranca hostí Šimon Šmehyl vo vlastnej šestnástke zahral rukou a Marko Kelemen rutinne premenil nariadenú penaltu – 2:1. V 88. min Kelemen po druhej žltej karte uvidel červenú, a tak Ružomberok dohrával len s deviatimi mužmi v poli. Tri body po osemzápasovom pôste si však zachránil.
Niké ligy - 6. kolo nadstavbovej časti
skupina o udržanie sa:
MFK Ružomberok – KFC Komárno 2:1 (0:1)
Góly: 47. Chrien, 83. Kelemen - 12. Žák. Rozhodovali: Glova – Kmec, Vass, ŽK: Kelemen, Hladík - Ožvolda, Žák, Krčík. ČK: 88. Kelemen (Ružomberok) po 2. ŽK, 858 divákov.
Ružomberok: Húska – Král (46. Köstl), Endl, Mojžiš – Luterán, Grygar, Múdry, Selecký (80. Tučný) – Fila (59. Jevoš), Chrien (64. Kelemen), Hladík.
Komárno: Dlubáč – Krčík, M. Šimko, Rudzan, Šmehyl – Kiss (85. Szűcs) – Mustafić (85. Druga) Ožvolda (78. Gamboš), Žák, Bayemi (70. Ganbold) – Boďa (70. Mashike Sukisa).
skupina o udržanie sa:
MFK Ružomberok – KFC Komárno 2:1 (0:1)
Góly: 47. Chrien, 83. Kelemen - 12. Žák. Rozhodovali: Glova – Kmec, Vass, ŽK: Kelemen, Hladík - Ožvolda, Žák, Krčík. ČK: 88. Kelemen (Ružomberok) po 2. ŽK, 858 divákov.
Ružomberok: Húska – Král (46. Köstl), Endl, Mojžiš – Luterán, Grygar, Múdry, Selecký (80. Tučný) – Fila (59. Jevoš), Chrien (64. Kelemen), Hladík.
Komárno: Dlubáč – Krčík, M. Šimko, Rudzan, Šmehyl – Kiss (85. Szűcs) – Mustafić (85. Druga) Ožvolda (78. Gamboš), Žák, Bayemi (70. Ganbold) – Boďa (70. Mashike Sukisa).