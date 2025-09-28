< sekcia Šport
Ružomberok zdolal Podbrezovú 1:0 a slávili tretie víťazstvo za sebou

Autor TASR,aktualizované
Ružomberok 28. septembra (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zdolali v nedeľňajšom zápase 9. kola Niké ligy FK Železiarne Podbrezová 1:0 a slávili tretie víťazstvo za sebou. V tabuľke sa posunuli s 10 bodmi na ôsme miesto, hostia majú o bod viac a patrí im siedma priečka.
V prvom polčase mali oba tímy po jednej veľkej šanci. V 4. minúte sa domáci Lukáš Fila ocitol za obranou „železiarov“, ale loptu napálil len do brankára Mateja Juričku. V 29. minúte na druhej strane pri koncovke Andriho Havrylenka skončila tečovaná lopta na ružomberskej žrdi. Po zmene strán sa pred bránami takmer nič nedialo, až do 88. minúty, keď Branislav Niňaj fauloval Adama Tučného a ten rozhodol o víťazstve „Ruže“ technickou strelou z priameho kopu z 22 metrov.
Niké liga - 9. kolo:
MFK Ružomberok - FK Železiarne Podbrezová 1:0 (0:0)
Gól: 88. Tučný. Rozhodcovia: Dohál – Jánošík, Hrebeňár, ŽK: Fila, Grygar, Gomola – Luka, Sanusi, 1141 divákov.
Ružomberok: Ťapaj – Gomola, Král, Köstl, Mojžiš, Selecký – Múdry, Grygar (90.+ Luterán) – Fila (69. Kelemen), Hladík, Bačík (70. Tučný).
Podbrezová: Jurička – Mielke, Niňaj, Markovič (46. Luka) – Sanusi, Paraj (66. Chyla), Palumets, Gavrylenko (66. Kujabi) – Štefánik – Galčík (78. Hakobjan), Šiler (89. Řehák)
hlasy po zápase /zdroj: TASR/:
Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: „Stretnutie sme slušne začali, hráči dobre pracovali v strednom bloku, keď nedávali priestor súperovi. Darilo sa nám eliminovať silné stránky Podbrezovej. Boli sme kompaktní, z čoho pramenilo tiež dosť ziskov lôpt a prechodov. Aj v postupnom útoku chalani boli schopní súpera obohrať. Z toho pramenila i naša najväčšia šanca v prvom polčase. Škoda však, že sme toho viac nevyužili. No treba povedať, že oba tímy boli na seba dobre takticky pripravené. V druhom polčase sa vývoj trochu otočil, Podbrezová bola silnejšia s loptou a lepšia kombinačne. To najdôležitejšie, čím sme zápas zvládli, bola naša defenzíva na posledných tridsiatich-štyridsiatich metrov. Vo finále zápas rozhodla jedna štandardka. Čo sa nám nepodarilo prvý polčas, sme si nechali na záver. Som rád, hlavne za hráčov, že výsledok strhli na svoju stranu a teraz si užívajú víťazstvo.“
Štefan Markulík, tréner Podbrezovej: „Z našej strany bol prvý polčas absolútne premrhaný. V tejto časti sme, hlavne v obrannej línii strašne pasívne pôsobili. Zafungoval až veľmi rázny príhovor cez prestávku. V druhom polčase mužstvo na ihrisku pôsobilo oveľa kompaktnejšie. Celkovo ma však mrzí predvedený výkon. Ten mal ďaleko od toho, čo by sme chceli produkovať. V útoku sme sa dostali akurát do dvoch-troch pološancí, čo bolo málo. Lenže ani súper si v zápase nič zásadné nevypracoval. Čo sa týka gólovej situácie, bol tam absolútne zbytočný faul na hranici pokutového územia. Neviem, ako sme mali postavený múr, tú situáciu si ešte musím pozrieť. Veľmi ľahko sme minimálne bod pustili.“
