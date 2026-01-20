Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Žilina zdolala v príprave kazašský Jelimaj, uspel aj Ružomberok

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Futbalisti MFK Ružomberok zdolali v utorkovom prípravnom zápase Banskú Bystricu 4:1.

Autor TASR
,aktualizované 
Ružomberok 20. januára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina dosiahli prvé víťazstvo v zimnej príprave. V utorkovom stretnutí v rámci sústredenia v SAE si poradili s kazašským tímom FC Jelimaj hladko 4:0. Gólovo sa presadila nová posila „šošonov“ Argentínčan Nehuen Mendoza, prvý gól v drese MŠK dal aj stopér Michal Svoboda.

Ďalší účastník Niké ligy MFK Ružomberok zdolal v domácom prostredí Duklu Banská Bystrica 4:1. Hetrikom sa na víťazstve podieľal Adam Tučný.



prípravné zápasy:

MFK Ružomberok - MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 (2:0)

Góly: 7., 30. a 65. Tučný, 68. Jackuliak - 58. Hanes



FC Jelimaj Semej - MŠK Žilina 0:4 (0:2)

Góly: 29. Káčer, 32. Iľko, 54. Svoboda, 79. Mendoza
.

