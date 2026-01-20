< sekcia Šport
Žilina zdolala v príprave kazašský Jelimaj, uspel aj Ružomberok
Futbalisti MFK Ružomberok zdolali v utorkovom prípravnom zápase Banskú Bystricu 4:1.
Autor TASR,aktualizované
Ružomberok 20. januára (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina dosiahli prvé víťazstvo v zimnej príprave. V utorkovom stretnutí v rámci sústredenia v SAE si poradili s kazašským tímom FC Jelimaj hladko 4:0. Gólovo sa presadila nová posila „šošonov“ Argentínčan Nehuen Mendoza, prvý gól v drese MŠK dal aj stopér Michal Svoboda.
Ďalší účastník Niké ligy MFK Ružomberok zdolal v domácom prostredí Duklu Banská Bystrica 4:1. Hetrikom sa na víťazstve podieľal Adam Tučný.
prípravné zápasy:
MFK Ružomberok - MFK Dukla Banská Bystrica 4:1 (2:0)
Góly: 7., 30. a 65. Tučný, 68. Jackuliak - 58. Hanes
FC Jelimaj Semej - MŠK Žilina 0:4 (0:2)
Góly: 29. Káčer, 32. Iľko, 54. Svoboda, 79. Mendoza
