Ružomberok zdolal v prvom semifinálovom zápase Banskú Bystricu 2:1

prvý zápas semifinále Slovnaft Cupu:



MFK Ružomberok – Dukla Banská Bystrica 2:1 (1:0)



Góly: 44. Madleňák, 54. Gerec – 68. Migaľa. ŽK: Godál, Mensah, Richtárech, Záhumenský (všetci B. Bystrica). Rozhodovali: Dohál – Hancko, Vorel, 1345 divákov



Ružomberok: Bačkovský – Gomola, Maslo, Mojžiš, Madleňák – Lavrinčík (64. Domonkos), Souček, Múdry – Gerec (79. Malý), Hladík (64. Boďa), A. Tučný (76. Chobot)



Banská Bystrica: Trnovský – Willwéber, Godál, Klimpl (46. Mensah) - Migaľa, Richtárech, Šikula (78. Záhumenský), Ľupták (46. Hlinka) - Rymarenko (63. Ezeh), Malec, Mihályi (46. Veselovský)

hlasy po zápase:



Norbert Hrnčár, tréner Ružomberka: „Som rád, že chlapci zápas zvládli víťazne, že ideme s malou výhodou do odvety, teda do druhého polčasu. Do stavu 2:0 sme stretnutie kontrolovali. Tam mi ešte chýbalo, že sme sa viac nedostávali do otvorených priestorov a nevyužili to na tretí gól. Chlapci začali strácať lopty, možno aj nejaká nervozita tam prišla. Súper potom znížil a z našej strany bola snaha výsledok udržať.“



František Straka, tréner Banskej Bystrice: „Keďže sme prehrali, so sklamaný. Išli sme do Ružomberka s úplne iným cieľom. Ak budeme robiť takéto školácke chyby, asi ťažko budeme vyhrávať. Teší ma jedna vec, že sme dokázali dobre zareagovať na danú situáciu a ukázali, že silu máme. Vedeli sme, že keď dáme kontaktný gól, tak sme stále v hre. Tam ukázali chalani dobrý charakter.“





Ružomberok 1. apríla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok vyhrali v prvom semifinálovom zápase Slovnaft Cupu nad MFK Dukla Banská Bystrica 2:1. Odveta pod Urpínom je na programe 16. apríla. Víťaz dvojzápasu sa stretne s lepším z dvojice Slovan Bratislava - Spartak Trnava, prvý diel derby sa uskutoční v stredu o 18.00 h na Tehelnom poli.V závere prvého polčasu otvoril skóre hlavou Matej Madleňák po centri Samuela Lavrinčíka – 1:0. Liptáci opäť skórovali krátko po prestávke. V 54. minúte sa tiež hlavou presadil striedajúci Štefan Gerec, ktorého pred bystrickou bránou našiel Adam Tučný. V 68. minúte ružomberský brankár Hugo Jan Bačkovský vyrazil center Dominika Veselovského, no loptu pohotovo upratal do siete Lukáš Migaľa a upravil na konečných 1:2.