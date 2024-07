Ružomberok zdolal v úvodnom zápase 1. predkola Tobol 5:2

1. zápas 1. predkola Európskej ligy (EL)



MFK Ružomberok - FC Tobol Kostanaj 5:2 (3:2)



Góly: 45.+3 a 88. Malý, 11. Gabriel, 40. Selecký, 77. Madleňák - 9. Ivanovič, 45. Henen. Rozhodcovia: Athanasiou - Georgiou, Lambrou (všetci Cyp.), ŽK: Gabriel, Selecký, Luterán - Česnokov, Gabarajev, Šachov, Ndiaye, Miladinovič, 3025 divákov.



Ružomberok: Frühlwald - Köstl, Gabriel, Malý, Selecký - Múdry, Lavrinčík - Tučný (58. Gerec), Chrien (90. Kelemen), Luterán - Hladík (74. Hladík)



Tobol: Pokatilov - Garajev, Ndiaye, Asrankulov (76. Masiašvili) - Žumašev (46. Miladinovič), Šachov (76. Costa), El Messaoudi, Essien, Česnokov - Ivanovič, Henen (66. Tapalov)

Na snímke sprava v súboji o loptu Alexander Selecký (Ružomberok) a Zhaslan Zhumashev (Kostanaj) počas úvodného zápasu prvého predkola Európskej ligy vo futbale medzi MFK Ružomberok - FC Tobol Kostanaj vo štvrtok 11. júla 2024 v Ružomberku. Foto: TASR - Daniel Stehlík



hlasy po zápase /zdroj: STVR :Šport/:



Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "Musíme byť maximálne spokojní s výsledkom. Myslím si, že sa naplnilo to, čo sme čakali, že Tobol bude silný na lopte a videli sme ich individuality. Ťažko sa to odhaduje z videa a čakali sme, v akom rozostavení budú hrať. Prvý polčas sme mali byť viac kompaktnejší, boli úseky, keď sme vypadávali. V momente, keď sme boli kompaktní a rýchlo sa presúvali, sme mohli hroziť z prechodov. Myslím si, že chalani po prvom polčase cítili, že sa s nimi dá hrať a priestory nám urobia, čo sa naplnilo. Je výborné, že sme sa chytili vyrovnávajúcim gólom na 1:1. Všetko sme smerovali k tomuto zápasu, ale musíme aj smerom k lige. Pre nás je sen, ako duel dopadol výsledkovo, ale myslím si, že od ideálu, hlavne pohybového, to má ďaleko."



Matúš Malý, obranca Ružomberka a autor dvoch gólov: "Myslím si, že sme sa výborne pripravili. Snažili sme sa silné stránky súpera eliminovať, čo sa nám okrem dvoch inkasovaných gólov podarilo. Takýto zápas tu dlho nebol, že by sme zo štyroch štandardných situácia dali štyri góly."



Alexander Selecký, obranca Ružomberka a autor gólu: "Je to slušný náskok a dobrý výsledok. Myslím si, že sme nezačali až tak dobre, dostali sme gól, ale výborne sme naň zareagovali. Zaslúžene sme vyhrali, ale je to len prvý polčas a musíme sa dobre pripraviť na odvetu."

Ružomberok 11. júla (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok zvíťazili v úvodnom zápase 1. predkola Európskej ligy nad FC Tobol Kostanaj 5:2. Až päť presných zásahov videli diváci v prvom polčase, v ktorom padol aj víťazný gól z kopačky Matúša Malého. Ružomberčania v druhom dejstve skórovali ešte dvakrát a vypracovali si dobrú východiskovú pozíciu na postup. Odveta je na programe o týždeň vo štvrtok 18. júla o 17.00 h na pôde kazašského tímu.Úradujúci víťazi Slovnaft Cupu sa v prípade postupu cez súpera stretnú s tureckým Trabzonsporom. Ak v úvodnej fáze vypadnú, čaká ich v 2. predkole Európskej konferenčnej ligy švajčiarsky FC St. Gallen.V ôsmej minúte Luterán prehral takmer pri bránkovej čiare súboj s Islamom Česnokovom a po jeho prihrávke Igor Ivanovič nezadržateľne skóroval – 0:1. Už o tri minúty prišla domáca expresná reakcia. Jan Hladík zahrával rohový kop, na vysokú loptu si ukážkovo nabehol Šimon Gabriel a vyrovnal – 1:1. Oba tímy skórovali zo svojich prvých pokusov do priestoru brány. V 39. minúte Ružomberok otočil skóre na 2:1, keď Jan Hladík našiel pred súperovou bránkou voľného Alexandra Seleckého. Veľké veci sa diali v závere prvej polovice duelu, v 45. minúte najprv David Henen vyrovnal za hostí a v závere nadstavenej dvojminútovky Matúš Malý hlavou zužitkoval rohový kop, ktorý zahrával Samuel Lavrinčík – 3:2.V 77. minúte Liptáci opäť udreli po rohu a zase hlavou. Striedajúci Matej Madleňák zužitkoval ideálny center Samuela Lavrinčíka. O tri minúty na to poriadne pohrozil na opačnej strane Ahmed El Massaodi. V 87. minúte Liptáci využili ďalší rohový kop a Matúš Malý uzavrel výsledok na konečných 5:2.