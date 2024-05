VIDEO: Ružomberok zdolal vo finále pohára Trnavu, získal druhú trofej

Slovenský pohár - Slovnaft Cup 2023/2024, finále:

MFK Ružomberok - FC Spartak Trnava 1:0 (1:0)



Gól: 45.+2 Tučný. Rozhodovali: Kružliak - Ferenc, Vitko, ŽK: Zsigmund - Koštrna, Paur, Mikovič, 8764 divákov.



Ružomberok: Frühwald – Gabriel, Malý, Mojžiš (67. Maslo) - Luterán (79. Jackuliak), Kochan, Zsigmund (75. Múdry), Selecký - Hladík (75. Gerec), Chrien, Tučný (67. Domonkos)

Trnava: Takáč - Šulek (60. Paur), Koštrna, Kóša, Mikovič - Zelkovič (75. Bukata, 89. Poznar) - Daniel, Ofori, Procházka (75. Štefánik), Azango - Ďuriš

Na asnímke zľava Kristián Koštrna (Trnava) a Adam Tučný (Ružomberok) bojujú o loptu vo finálovom zápase Slovenského pohára - Slovnaft cupu MFK Ružomberok - Spartak Trnava v Košiciach v stredu 1. mája 2024. Foto: TASR - Roman Hanc

Ondřej Smetana, tréner MFK Ružomberok: "Na tento zápas sme sa pripravovali asi mesiac. Tušil som, že to zvládneme a verili sme tomu. Všetci sme boli správne nastavení. Finále sa hrá na víťazstvo a to sme dokázali. V úvode na nás Trnava vybehla, máme mladý tím i stopérov. Boli tam nejaké situácie, Trnava vyvinula tlak. Hra sa potom vyrovnala, mali sme dobré pasáže."



Adam Tučný, útočník MFK Ružomberok, strelec víťazného gólu: "O takomto pocite som sníval, keď som večer išiel spať. Videl som, že dochádza k nedorozumeniu medzi hráčom a brankárom. Vletel som tam a už som potom iba potreboval šprintovať a poslať loptu do brány. V prvom polčase mali oba tímy šance, my aj oni, napokon sa nám v závere podarilo dať gól. Pred druhým polčasom sme vedeli, že nás zatlačia. Napokon sme to dobre ubránili a zvládli."



Michal Gašparík, tréner FC Spartak Trnava: "Veľmi to bolí. Bol som presvedčený, že sme našli recept na Ružomberok. Obetovali sme ligu, čo sa často stretáva s nepochopením fanúšikov i novinárov, no dali sme všetko do tohto jedného zápasu. Bol som si istý, respektíve takmer istý, že dokážeme súpera prekonať. Od prvej sekundy sme mali šance. Dnes naši hráči odohrali najlepší zápas proti Ružomberku pod mojím vedením. Ešte v prvom polčase sme mohli dať dva či tri góly. Je to veľká škoda."



Košice 1. mája (TASR) - Futbalisti MFK Ružomberok sa stali víťazmi Slovenského pohára - Slovnaft Cupu 2023/2024. V stredajšom finálovom zápase v Košickej futbalovej aréne zdolali FC Spartak Trnava 1:0 gólom Adama Tučného z nadstaveného času prvého polčasu. Pre Ružomberok je to po triumfe v roku 2006 historicky druhé prvenstvo v Slovenskom pohári, na pomyselnom tróne vystriedal práve Trnavu, ktorá zvíťazila v uplynulých dvoch ročníkoch.Ružomberok získal vďaka triumfu v SP aj miestenku v predkole Európskej ligy.Hráči Trnavy sa už po úvodnom výkope pustili do ofenzívy a po 15 sekundách sa do sľubnej šance dostal Daniel, brankár Frühwald vyrazil loptu na roh. Krátko na to nasledovala hlavička Kóšu, ktorý tesne minul pravú žrď. Trnavčania sa naďalej snažili diktovať hru a ich snaha v 22. minúte vyústila do strely Oforiho, s ktorou nemal Frühwald problém. Ružomberčania postupne vyrovnali hru, hrozili najmä z brejkov. S blížiacim sa záverom prvého polčasu pribudlo nervozity na oboch stranách. V nadstavenom čase si Šulek nerozumel s brankárom Takáčom, ktorý sa v snahe spracovať nečakanú prihrávku pošmykol, k lopte sa dostal nedôsledne pokrytý Tučný a zblízka otvoril skóre - 1:0.Hráči Spartaka sa od úvodu druhého polčasu snažili o vyrovnanie. V 52. minúte sa dožadovali pokutového kopu po údajnej ruke v šestnástke Ružomberka, no VAR nepotvrdil porušenie pravidiel. Krátko na to sa k strele dostal Ofori, Frühwald ju vyrazil na roh. V následných ofenzívnych snahách Spartaka sa k strelám dostal Procházka, no neuspel. Vyrovnať sa už nepodarilo ani Štefánikovi, ktorý v závere riadneho hracieho času hlavičkoval tesne nad bránu.hlasy po zápase: