Ružomberok zdolal Žilinu 1:0 v 13. kole

Niké liga - 13. kolo:



MFK Ružomberok - MŠK Žilina 1:0 (1:0)



Gól: 45.+2 Malý. Rozhodovali: Glova – Hrmo, Halíček, ŽK: Kopásek, ČK: 6. Drame, 1435 divákov



Ružomberok: Luksch – Malý, Köstl, Gabriel – Domonkos (30. Chobot), Lavrinčík, Múdry, Selecký (87. Luterán) – Chrien (67. Tučný), Huf (87. Kelemen), Hladík



Žilina: Belko – Kopásek, Drame, Ndjeungoue – Pekarík (72. Hranica), (72. Hranica), Gidi, Sauer, Bari (72. Adang) – Kaprálik (78. Iľko), Bile (72. Alijagić), D. Ďuriš (58. Badjie)

Hlasy po zápase:



Ondřej Smetana, tréner Ružomberka: "Som rád ako mužstvo do zápasu vstúpilo, že si vytvorilo tlak. Z toho pramenila aj červená karta a penalta. Škoda, že sme ju nepremenili a nešli skôr do vedenia. Možno to tak malo byť. Príležitostí, kedy sme mohli zápas zatvoriť, bolo dosť. Mohli sme si stretnutie urobiť ľahším. Aj keď Žilina je kvalitná a silná v prechodoch po zisku, tak sme si to postrážili. No vedeli sme, že musíme byť stále ostražití a mať na sto percent kontrolovanú defenzívu. Som rád, že to sme splnili."



Michal Ščasný, tréner Žiliny: "Jasné, sme sklamaní. Nejaká šnúra sa skončila a budeme sa snažiť spraviť ďalšiu. Vylúčenie ovplyvnilo priebeh celého zápasu. Je mi veľmi ľúto chalanov, lebo aj o jedného menej sme boli lepším a nebezpečnejším mužstvom. Pre nás niečo skončilo a teraz je pre nás dôležitý zápas v stredu v Michalovciach. Jediné, ako treba zareagovať, je pozitívne sa naladiť na ďalšie stretnutie. Tiež zostať pri tých veciach, čo sme robili aj v desiatich. Sila mužstva je. Raz aj prehra musela prísť, ale pokračujeme ďalej.“

Ružomberok 3. novembra (TASR) - Futbalisti MŠK Žilina si pripísali prvú prehru v prebiehajúcej sezóne. V dueli 13. kola Niké ligy podľahli na ihrisku MFK Ružomberok 0:1 a po víkende prišli o prvé miesto v tabuľke. Na čele ich vystriedal úradujúci majster Slovan Bratislava, Žilinčania za ním zaostávajú o jeden bod a odohrali o zápas viac. Domáci bodovali naplno opäť po piatich zápasoch, pomohlo im aj vylúčenie žilinského obrancu Adamu Drameho už v 6. minúte. O triumfe domácich rozhodol Matúš Malý v nadstavení prvého polčasu.Drame v úvode na bránkovej čiare rukou zabránil lopte na ceste do siete po koncovke Hladíka. Rozhodca Glova vytiahol červenú kartu a proti hosťom nariadil pokutový kop. Brankár Belko však vychytal Lavrinčíka. V 22. min. Seleckého center v žilinskej šestnástke našiel úplne voľného Múdreho, ale ten hlavičkoval do stredu brány, do Belkových rukavíc. V nadstavenom čase prvého polčasu išli Liptáci do vedenia. Belko Gabrielovu hlavičku po Seleckého centri vytlačil na brvno a Malý dorazil loptu do siete – 1:0. V 73. min. domáci útočník Huf zakončoval z bezprostrednej blízkosti a Belko vytiahol reflexívny zákrok.