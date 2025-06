Ružomberok získal českého stredopoliara Nováka z Bohemiansu

Ružomberok 15. júna (TASR) - Po Adriánovi Slávikovi je druhou letnou posilou futbalového MFK Ružomberok český stredopoliar Vojtěch Novák. Takmer celú svoju doterajšiu kariéru spojil s Bohemiansom 1905 Praha. S bývalým mládežníckym reprezentantom Česka sa klub z Liptova dohodol na trojročnej spolupráci.



„Je to prvá zmena v mojej futbalovej kariére. Bolo to všetko narýchlo. Je to niečo úplne nové, takže mám aj trochu zmiešané pocity, ale určite prevláda nadšenie,“ uviedol pre klubový web 23–ročný Novák, ktorý v „Bohemke“ s futbalom začínal ako štvorročný. „Vnímam to ako posun v kariére. Verím, že Ružomberok mi pomôže stať sa lepším človekom i hráčom a ja zase pomôžem klubu k lepším výsledkom.“