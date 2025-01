Ružomberok získal na hosťovanie Součka zo Sparty Praha

Ružomberok 16. januára (TASR) - Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok získal na hosťovanie do konca sezóny českého stredopoliara Filipa Součka zo Sparty Praha. Je to už piaty Čech v tíme spod Čebraťa.



Dvadsaťštyriročný futbalista prestúpil do Sparty v roku 2020. Počas toho hosťoval v Opave, Brne, Jablonci a v Slovácku. "Teším sa na túto zmenu, je to pre mňa niečo nové, dôležitý impulz v mojej hráčskej kariére. Verím, že mužstvu pomôžeme vďaka svojej súbojovosti, dôrazu i futbalovou kvalitou," uviedol pre klubový web "Ruže".



V kádri Ružomberka sú aj jeho krajania Jan Hladík, Šimon Gabriel, Daniel Köstl a David Hufa.