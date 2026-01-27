Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Ružomberok získal na hosťovanie stredopoliara Murgaša

Ilustračná snímka. Foto: TASR

Jeho príchod do Ružomberka bol v štádiu riešenia už vlani v lete.

Autor TASR
Ružomberok 27. januára (TASR) - Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok sa dohodol s druholigovým rakúskym klubom FC Admira Wacker na polročnom hosťovaní stredopoliara Jána Murgaša s následnou možnosťou uplatniť si opciu. Dvadsaťjedenročný futbalista bol najprv v liptovskom klube na skúške, ktorá dopadla úspešne.

„S futbalom som začínal v Slovane Bratislava. Po siedmich-ôsmich rokoch prišiel odchod do Ruska. Išlo o dva roky v mládežníckych kategóriách v CSKA Moskva a v Diname Moskva. Nuž a od pätnástich rokoch som bol v FC Admira Wacker Viedeň,“ prezradil pre TASR Ján Murgaš, slovenský reprezentant do 21 rokov. Jeho príchod do Ružomberka bol v štádiu riešenia už vlani v lete. „Vtedy ma kontaktoval bývalý športový riaditeľ Viktor Blažek. Nuž a teraz prišlo opäť oslovenia. Bol som veľmi šťastný, keď prišla šanca prísť sem najprv sa ukázať.“
