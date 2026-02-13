< sekcia Šport
Ružomberok získal na polročné hosťovanie Maška z Liberca
Mašek si v tomto ročníku pripísal len sedem štartov vo všetkých súťažiach.
Autor TASR
Ružomberok 13. februára (TASR) - Slovenský futbalový klub MFK Ružomberok angažoval Dominika Maška z FC Slovan Liberec. S českým obrancom sa dohodol na hosťovaní do konca prebiehajúcej sezóny.
Mašek si v tomto ročníku pripísal len sedem štartov vo všetkých súťažiach. „Dúfam, že v Ružomberku získam nejaké skúsenosti, zároveň pomôžem mužstvu a spolu zabojujeme o hornú šestku,“ uviedol 23-ročný ľavý obranca. „Všetko sa to udialo akoby zo dňa na deň. Ja som v Liberci hľadal možnosť rozohrať sa, lebo posledný polrok ma kvárili zranenia. Ozval sa Ružomberok a robil som všetko preto, aby to vyšlo. Prichádzam síce do úplne neznámeho prostredia, avšak v kabíne mám kopec krajanov, čo je príjemné,“ dodal Mašek.
