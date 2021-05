Ružomberské basketbalistky obhájili titul

Niké EXZ - 5. zápas finále:



MBK Ružomberok - Piešťanské Čajky 73:68 (35:35)



zostavy a body:

Ružomberok: Enabosiová 21, Praženicová 14, Turudičová 11, Stašová a Williamsová po 2 (Rusiňáková 13, Živaljevičová 8, Havranová 2)

Piešťany: Tadičová 23, Miletičová 15, Páleníková 12, Hamilton-Carterová 4, Hašková 0 (Martišková 8, Kozáková 6, Krajčovičová a Sailerová 0)



TH: 23/18 - 20/15, fauly: 18 - 22, trojky: 5 - 11, rozhodovali: Tomašovič, Kúkelčík, Karniš, štvrtiny: 17:19, 18:16, 19:17, 19:16, 24 divákov.

/konečný stav série - 3:2, Ružomberok sa stal víťazom Niké EXZ v sezóne 2020/2021/



Prehľad majstrov:

1993 SCP Ružomberok

1994 SIPOX Ružomberok

1995 SIPOX Ružomberok

1996 MŠK SIPOX Ružomberok

1997 SCP Ružomberok

1998 SCP Ružomberok

1999 SCP Ružomberok

2000 SCP Ružomberok

2001 SCP Ružomberok

2002 SCP Ružomberok

2003 SCP Ružomberok

2004 Delta I.C.P. Košice

2005 Delta I.C.P. Košice

2006 K CERO I.C.P. Košice

2007 K CERO VODS Košice

2008 KOSIT Košice

2009 Maxima Broker Košice

2010 Dobrí anjeli Košice

2011 Dobrí anjeli Košice

2012 Good Angels Košice

2013 Good Angels Košice

2014 Good Angels Košice

2015 Good Angels Košice

2016 Good Angels Košice

2017 Good Angels Košice

2018 Good Angels Košice

2019 MBK Ružomberok

2020 MBK Ružomberok

2021 MBK Ružomberok

Ružomberok 1. mája (TASR) - Basketbalistky MBK Ružomberok obhájili titul majsteriek Slovenska v Niké extralige žien. V rozhodujúcom piatom finálovom stretnutí zvíťazili doma nad Piešťanskými Čajkami 73:68 a celú sériu vyhrali 3:2 na zápasy. Zverenkyne trénera Juraja Suju tak skompletizovali majstrovský hetrik (2019, 2020, 2021) a využili výhodu domáceho prostredia pred touto sériou. Celkovo pridali do klubovej zbierky 14. titul, čím sa priblížili najúspešnejšiemu tímu Niké EXZ - Good Angels Košice (15 majstrovských titulov).Rozhodujúci finálový duel odštartovali lepšie Piešťany, Miletičová bola v úvodných minútach na nezastavenie, pre svoj tím sa postarala o vedenie 10:4. Neskôr sa sily mierne vyrovnali, na domácej strane zabrala legionárska dvojica Turudičová a Enabosiová. Ružomberku sa podarilo zmazať manko, dokonca v jednej chvíli viesť, ale posledné slovo v prvej štvrtine mala hosťujúca Kozáková, ktorá upravovala na 19:17 z pohľadu Čajok. V druhej 10-minútovke pokračoval vyrovnaný basketbal, tímy si striedali menšie vedenie. Viac z hry mala v tejto fáze „Ruža", ale Piešťany nezostali výraznejšie v závese. Domáca Havranová napokon upravovala pred koncom prvého polčasu na 35:35.Po prestávke odštartovali aktívnejšie zverenkyne trénera Juraja Suju, veľký náskok si však nedokázali vypracovať. Dôležitosť rozhodujúceho finálového súboja bolo cítiť, padalo málo bodov a bojovalo sa o každú loptu. V závere tretej štvrtiny to zobrala do svojich rúk Enabosiová, bodovou šnúrou zabezpečila pre svoj tím tesné vedenie 54:52. Celá štvrtá štvrtina veľa basketbalovej krásy nepriniesla, v dôležitých okamihoch hosťujúca Tadičová dostala Piešťany do mierneho trháku. Lenže Ružomberok odpovedal a pred záverečnou dvojminútovkou bol stav vyrovnaný 65:65. V koncovke sa stala hrdinkou Rusiňáková, z čiary trestných hodov bola neomylná a pre „Ružu" vybojovala majstrovský titul.