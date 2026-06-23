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Ružomberský obranca Marek bude rok hosťovať v Šamoríne
Počas minulého súťažného ročníka v jesennej časti hosťoval v Tatrane Liptovský Mikuláš.
Autor TASR
Ružomberok 23. júna (TASR) - Účastník futbalovej Niké ligy MFK Ružomberok sa dohodol s druholigovým FC ŠTK 1914 Šamorín na ročnom hosťovaní 21–ročného obrancu Giuliana Antonia Mareka.
Počas minulého súťažného ročníka v jesennej časti hosťoval v Tatrane Liptovský Mikuláš. Na jar väčšinou nastupoval za treťoligový B tím MFK Ružomberok. V najvyššej slovenskej súťaži si pripísal dva štarty.
Počas minulého súťažného ročníka v jesennej časti hosťoval v Tatrane Liptovský Mikuláš. Na jar väčšinou nastupoval za treťoligový B tím MFK Ružomberok. V najvyššej slovenskej súťaži si pripísal dva štarty.