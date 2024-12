Rwanda sa uchádza o organizovanie Veľkej ceny seriáli F1

Kigali 13. decembra (TASR) - Rwanda sa oficiálne uchádza o organizovanie Veľkej ceny v prestížnom motoristickom seriáli F1. V piatok to oznámil prezident africkej krajiny Paul Kagame, podľa ktorého by sa mali preteky konať v hlavnom meste Kigali.



V prípade úspechu by sa F1 vrátila do Afriky po viac než troch desaťročiach. "Som šťastný, že môžem oficiálne oznámiť, že Rwanda sa uchádza o to, aby vrátila vzrušenie z pretekov späť do Afriky tým, že usporiada Veľkú cenu Formuly 1," uviedol Kagame na valnom zhromaždení Medzinárodnej automobilovej federácie (FIA) v Kigali. Šéf F1 Stefano Domenicali už v auguste povedal, že Rwanda je "seriózna" možnosť.



Kagameho kritici tvrdia, že prezident využíva šport na odpútanie od skutočných problémov krajiny, ako sú porušovanie ľudských práv, obmedzovanie politických slobôd a slobody prejavu. V minulosti sa preteky konali len v dvoch afrických krajinách – Maroku a Juhoafrickej republike, kde boli naposledy v roku 1993. Informácie priniesla agentúra AFP.