Ryan vyhral 2. etapu Okolo Slovenska, Černý v žltom

Výsledky 2. etapy Okolo Slovenska (Hlohovec - Banská Štiavnica, 186,3 km):



1. Archie Ryan (Ír./Jumbo-Visma) 4:32:22 h, 2. Henri Vansevenant (Belg./Quick-Step Alpha Vinyl), 3. Lorenzo Fortunato (Tal./EOLO-Kometa) obaja rovnaký čas ako víťaz, 4. Stefan De Bod (JAR/Astana Qazaqstan) +3 s, 5. Bart Lemmen (Hol./VolkerWessels Cycling Team), 6. Jonathan Lastra (Šp./Caja Rural-Seguros RGA), 7. Jakub Otruba (ČR/Elkov-Kasper), 8. Davide De Cassan (Cycling Team Friuli ASD) všetci +4 s, 9. Koen Bouwman (Hol./Jumbo-Visma) +7, 10. Abel Balderstone (Šp./Caja Rural-Seguros RGA) +9



Celkové poradie po 2. etape:



1. Josef Černý (ČR/Quick-Step Alpha Vinyl) 7:49:14 h, 2. De Bod +4 s, 3. Otruba +5, 4. Vansevenant +6, 5. Ryan +10, 6. Lemmen +13, 7. Bouwman +14, 8. Balderstone +17, 9. De Cassan +25, 10. Lastra +27





Banská Štiavnica 15. septembra (TASR) - Írsky cyklista Archie Ryan vyhral 2. etapu 66. ročníku pretekov Okolo Slovenska. Jazdec tímu Jumbo-Visma triumfoval na 186,3 km dlhej trati z Hlohovca do Banskej Štiavnice pred Belgičanom Maurim Vansevenantom (Quick-Step-Alpha Vinyl) a Talianom Lorenzom Fortunatom (EOLO-Kometa). Novým držiteľom žltého dresu sa stal Čech Josef Černý (Quick-Step), ktorý vystriedal na čele celkového poradia Brita Ethana Vernona.Druhá etapa odštartovala na hlohovskom zámku a cez región hornej Nitry a šesť vrchárskych prémií sa presunula do Banskej Štiavnice, kde cyklisti absolvovali dva okruhy. Druhá polovica etapy mala kopcovitý charakter a na troch prémiách Červená Studňa (6,4 km, 6,2%), Štiavnické Bane (8,2 km, 2,7%) a v Banskej Štiavnici (3,3 km, 4,5%) sa mohli vytvoriť rozdiely v celkovom poradí.V úvode hýril aktivitou slovenský cyklista Matúš štoček, ktorý vyhral horskú prémiu na Tepličkách a získal tri body do klasifikácie o najlepšieho vrchára. Krátko nato sa od pelotónu odčlenila trojica Mika Heming (ATT Investments), Felix James Meo (Maloja Pushbikers) a Ján Bárta (Elkov-Kasper), ktorá si v priebehu štyroch kilometrov vypracovala takmer dvojminútový náskok.Pri stúpaní na Červenú Studňu mal únik 90 sekúnd k dobru. Na jeho vrchole však pelotón vedúcu skupinu pohltil. Po presune na rýchlostnú prémiu v Banskej Štiavnici sa hlavné pole okresalo na 30 pretekárov. Medzi nimi už chýbal Vernon, ktorý vyhral prológ i 1. etapu. V poslednom kategorizované stúpaní na Klinger sa pelotón začal trhať a vpredu zostala desiatka pretekárov vrátane Čechov a Černého a Jakuba Votrubu, ktorí ašpirovali na post celkového lídra. Náročný záver s mačacími hlavami zvládol najlepšie 20-ročný Ryan, ktorý sa odpútal od vedúcej skupiny a prišiel si po etapový vavrín.uviedol v prvej reakcii talentovaný Ír.