Rybakinová bude súperkou Jabeurovej vo finále dvojhry vo Wimbledone

ženy - dvojhra - štvrťfinále:



Jelena Rybakinová (Kaz.-12) - Simona Halepová (Rum.-16) 6:3, 6:3

Wimbledon 7. júla (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová bude súperkou Tunisanky Ons Jabeurovej vo finále ženskej wimbledonskej dvojhry. V semifinále v pozícii turnajovej dvanástky zdolala šestnástu nasadenú šampiónku z roku 2019 Rumunku Simonu Halepovú 6:3, 6:3. Na listinu grandslamových víťaziek tak v sobotu s určitosťou pribudne nové meno, pre Rybakinovú i Jabeurovú to bude prvé finále na podujatí veľkej štvorky.Kazaška vstúpila do semifinálového súboja s Halepovou ako z partesu, v druhom geme prelomila podanie Rumunky a po potvrdení brejku sa ujala vedenia 3:0. Rybakinová ťažila z výborného podania. Halepová priveľa kazila a doplácala na nízku percentuálnu úspešnosť prvého servisu. Za stavu 1:4 odvrátila dva brejkbaly, no Rybakinová si koncovku setu postrážila. Na rodáčke z Moskvy nebola badať žiadna nervozita, na wimbledonskom centri pôsobila ako skúsená harcovníčka.Na začiatku druhého dejstva síce Rybakinová prišla o náskok 2:0, v piatom geme po dvojchybe Halepovej však opäť zobrala súperke podanie a zápas už dotiahla do úspešného konca. Za stavu 5:3 premenila pri podaní Halepovej hneď prvý mečbal a ako prvá Kazaška v histórii postúpila do grandslamového finále. Na tohtoročnom Wimbledone potvrdzuje, že tráva veľmi sedí jej hre, ktorá sa vyznačuje razantnými údermi od základnej čiary.uviedla Rybakinová v pozápasovom rozhovore.