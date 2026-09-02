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Rybakinová, Gauffová i Andrejevová idú do 2. kola, Benčičová prehrala
Švajčiarka so slovenskými koreňmi podľahla Kazaške Julii Putincevovej 6:4, 5:7, 3:6.
Autor TASR
New York 2. septembra (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 2. kola dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V úvodnom kole si ako nasadená dvojka poradila s domácou Američankou Theou Frodinovou 6:3, 6:2. Jej ďalšou súperkou v New Yorku bude Španielka Jessica Bouzasová Maneirová. Frodinovej krajanka Coco Gauffová v pozícii nasadenej štvorky vyradila Turkyňu Zeynep Sönmezovú 6:3. 6:4. Ďalej ide aj piata nasadená Ruska Mirra Andrejevová, šampiónka Roland Garros zdolala Janice Tjenovú z Indonézie 6:2, 6:2.
Rybakinová pochválila 17-ročnú Frodinovú, pre ktorú to bol grandslamový debut v hlavnej súťaži ženského singla. „Hrala naozaj veľmi dobre. Má potenciál a skvelé údery," povedala Kazaška. Rybakinová má po skončení US Open šancu byť svetovou jednotkou v prípade, ak postúpi do semifinále alebo dvojnásobná obhajkyňa titulu Bieloruska Arina Sobolenková nezavŕši víťazný hetrik.
Aj Američanka Madison Keysová postúpila do 2. kola, vlaňajšia šampiónka Australian Open zdolala v pozícii nasadenej dvadsaťdvojky Rusku Alinu Kornejevovú 7:5, 6:4. „Vždy je náročné hrať v 1. kole grandslamového turnaja proti mladej hráčke, ktorá nemá čo stratiť a ide si za svojimi údermi. Bola som nervózna, našťastie som však zvládla koncovky oboch setov. Bolo to vybojované víťazstvo,“ uviedla v pozápasovom interview Keysová, ktorá v roku 2017 postúpila vo Flushing Meadows až do finále. V ňom podľahla krajanke Sloane Stephensovej.
S účinkovaním vo dvojhre sa rozlúčila turnajová dvanástka Belinda Benčičová. Švajčiarka so slovenskými koreňmi podľahla Kazaške Julii Putincevovej 6:4, 5:7, 3:6.
Rybakinová pochválila 17-ročnú Frodinovú, pre ktorú to bol grandslamový debut v hlavnej súťaži ženského singla. „Hrala naozaj veľmi dobre. Má potenciál a skvelé údery," povedala Kazaška. Rybakinová má po skončení US Open šancu byť svetovou jednotkou v prípade, ak postúpi do semifinále alebo dvojnásobná obhajkyňa titulu Bieloruska Arina Sobolenková nezavŕši víťazný hetrik.
Aj Američanka Madison Keysová postúpila do 2. kola, vlaňajšia šampiónka Australian Open zdolala v pozícii nasadenej dvadsaťdvojky Rusku Alinu Kornejevovú 7:5, 6:4. „Vždy je náročné hrať v 1. kole grandslamového turnaja proti mladej hráčke, ktorá nemá čo stratiť a ide si za svojimi údermi. Bola som nervózna, našťastie som však zvládla koncovky oboch setov. Bolo to vybojované víťazstvo,“ uviedla v pozápasovom interview Keysová, ktorá v roku 2017 postúpila vo Flushing Meadows až do finále. V ňom podľahla krajanke Sloane Stephensovej.
S účinkovaním vo dvojhre sa rozlúčila turnajová dvanástka Belinda Benčičová. Švajčiarka so slovenskými koreňmi podľahla Kazaške Julii Putincevovej 6:4, 5:7, 3:6.
ženy - dvojhra - 1. kolo:
Coco Gauffová (USA-4) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 6:3, 6:4, Mirra Andrejevová (Rus.-5) - Janice Tjenová (Indon.) 6:2, 6:2, Maria Sakkariová (Gr.-32) - Robin Montgomeryová (USA) 2:6, 7:5, 6:2, Julia Putincevová (Kaz.) - Belinda Benčičová (Švajč.-12) 4:6, 7:5, 6:3, Elise Mertensová (Belg.-23) - Kaitlin Quevedová (Šp.) 6:4, 6:4, Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) - Darja Vidmanová (ČR) 6:3, 6:4,
Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) - Reese Brantmeierová (USA) 6:4, 6:4, Anastasia Potapovová (Rak.-24) - Darja Semenistajová (Lot.) 6:2, 6:2, Anna Bondárová (Maď.) - Lucie Havlíčková (ČR) 6:3, 6:3, Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Thea Frodinová (USA) 6:3, 6:2, Julija Starodubcevová (Ukr.) - Ella Seidelová (Nem.) 6:2, 6:2, Eva Lysová (Nem.) - Gabriela Knutsonová (ČR) 6:3, 6:3, Madison Keysová (USA-22) - Alina Kornejevová (Rus.) 7:5, 6:4
Coco Gauffová (USA-4) - Zeynep Sönmezová (Tur.) 6:3, 6:4, Mirra Andrejevová (Rus.-5) - Janice Tjenová (Indon.) 6:2, 6:2, Maria Sakkariová (Gr.-32) - Robin Montgomeryová (USA) 2:6, 7:5, 6:2, Julia Putincevová (Kaz.) - Belinda Benčičová (Švajč.-12) 4:6, 7:5, 6:3, Elise Mertensová (Belg.-23) - Kaitlin Quevedová (Šp.) 6:4, 6:4, Jessica Bouzasová Maneirová (Šp.) - Darja Vidmanová (ČR) 6:3, 6:4,
Oleksandra Olijnykovová (Ukr.) - Reese Brantmeierová (USA) 6:4, 6:4, Anastasia Potapovová (Rak.-24) - Darja Semenistajová (Lot.) 6:2, 6:2, Anna Bondárová (Maď.) - Lucie Havlíčková (ČR) 6:3, 6:3, Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Thea Frodinová (USA) 6:3, 6:2, Julija Starodubcevová (Ukr.) - Ella Seidelová (Nem.) 6:2, 6:2, Eva Lysová (Nem.) - Gabriela Knutsonová (ČR) 6:3, 6:3, Madison Keysová (USA-22) - Alina Kornejevová (Rus.) 7:5, 6:4