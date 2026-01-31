Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Sobota 31. január 2026Meniny má Emil
Ohlasy médií: Rybakinová je kráľovná Melbourne

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová (uprostred) pózuje s trofejou spolu so svojím tímom po jej výhre nad Bieloruskou Arinou Sobolenkovou vo finále grandslamového tenisového turnaja Australian Open v Melbourne 31. januára 2026. Foto: TASR/AP

Melbourne 31. januára (TASR) - Ohlasy médií na triumf kazašskej tenistky Jeleny Rybakinovej vo finále ženskej dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open.

Gazzetta dello Sport: „Rybakinová je kráľovná Melbourne. Vo finále zdolala Sobolenkovú a prvýkrát vyhrala Australian Open."

AFP: „Kazaška narodená v Moskve potvrdila, že na tvrdých kurtoch v Melbourne sa cíti ako doma."

Marca: „Rybakinová opäť zviditeľnila Kazachstan na tenisovej mape."

L´ Equipe: „Rybakinová je nová kráľovná Melbourne."

DPA: „Sobolenková druhýkrát za sebou prehrala vo finále Australian Open, úspech slávil silový tenis v podaní Rybakinovej."

AP: „Rybakinovej vyšla odplata za finálovú prehru z roku 2023. Aj vtedy vyhrala prvý set, teraz skvele zvládla koncovku duelu."

Blick: „Rybakinová dostala svetovú jednotku Sobolenkovú na kolená a prvýkrát ovládla Australian Open."

idnes.cz: „Titul z Australian Open je v rukách Rybakinovej. V treťom sete dokázala otočiť z 0:3."
