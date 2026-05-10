Rybakinová postúpila do osemfinále turnaja WTA 1000 v Ríme
Autor TASR
Rím 10. mája (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do osemfinále dvojhry na antukovom turnaji WTA 1000 v Ríme. Svetová dvojka si v 3. kole poradila s Alexandrou Ealovou z Filipín 6:4, 6:3.
Uspela aj Ukrajinka Jelina Svitolinová, ktorá zdolala vo Foro Italico v pozícii nasadenej sedmičky Američanku Hailey Baptisteovú hladko 6:1, 6:2. Do osemfinále suverénne postúpila aj piata nasadená Američanka Jessica Pegulová, ktorá nedovolila svojej súperke Rebeke Masárovej uhrať ani jeden gem. Švajčiarsku reprezentantku slovenského pôvodu deklasovala za 61 minút 6:0, 6:0.
ženy - dvojhra - 3. kolo:
Jelina Svitolinová (Ukr.-7) - Hailey Baptisteová (USA-32) 6:1, 6:2, Nikola Bartúňková (ČR-10) - Madison Keysová (USA-17) 6:3, 1:6, 6:4, Jessica Pegulová (USA-5) - Rebeka Masárová (Švaj.) 6:0, 6:0, Anastasia Potapovová (Rus.) - Ľudmila Samsonovová (Rus.-20) 6:3, 6:2, Naomi Osaková (Jap.-15) - Diana Šnajderová (Rus.-19) 6:1, 6:2, Jelena Rybakinová (Kaz.-2) - Alexandra Ealová (Fil.) 6:4, 6:3
