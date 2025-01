Rybakinová postúpila hladko do 3. kola dvojhry na Australian Open

žeby - dvojhra - 2. kolo:



Jelena Rybakinová (Kaz.-6) - Iva Jovičová (USA) 6:0, 6:3. Daria Kasatkinoví (Rus.-9) - Ja-fan Wang (Čína) 6:2, 6:0, Emma Navarrová (USA-8) - Wang Si-jü-(Čína) 6:3, 3:6, 6:4, Emma Raducanuová (V. Brit.) - Amanda Anisimovová (USA) 6:3, 7:5, Dajana Jastremská (Ukr,..32) - Danka Koviničová (ČH) 6:0, 6:1, Ons Jabeurová (Tun.) - Camila Osoriová (Kol.) 7:5, 6:3, Julia Putincevová (Kaz.-24) - Šuaj Čang (Čína) 6:2, 6:1



Melbourne 16. januára (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa suverénnym spôsobom prebojovala do 3. kola dvojhry na grandslamovom turnaji Australian Open v Melbourne. Wimbledonská šampiónka z roku 2022 v 2. kole v pozícii nasadenej šestky zdolala Američanku Ivu Jovičovú 6:0, 6:3. Ruska Daria Kasatkinová ako nasadená deviatka deklasovala Číňanku Ja-Fan Wang 6:2, 6:0.Ďalej ide aj Britka Emma Raducanuová. Šampiónka US Open z roku 2021 zdolala Američanku Amandu Anisimovovú 6:3, 7:5. V dueli o postup do osemfinále nastúpi proti druhej nasadenej Poľke Ige Swiatekovej, ktorá si poradila so Slovenkou Rebeccou Šramkovou hladko 6:0, 6:2.