Rybakinová postúpila suverénne do osemfinále dvojhry

Kazašská tenistka Jelena Rybakinová máva divákom po víťazstve nad Britkou Emmou Raducanuovou po zápase 3. kola ženskej dvojhry na záverečnom grandslamovom turnaji US Open v New Yorku v piatok 29. augusta 2025. Foto: TASR/AP

V pozícii nasadenej deviatky v 3. kole nemala výraznejšie problémy s Britkou Emmou Raducanuovou, newyorskú šampiónku z roku 2021 zdolala 6:1, 6:2.

New York 29. augusta (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open.



ženy - dvojhra - 3. kolo:

Jelena Rybakinová (Kaz.-9) - Emma Raducanuová (V. Brit.) 6:1, 6:2
