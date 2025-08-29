< sekcia Šport
Rybakinová postúpila suverénne do osemfinále dvojhry
V pozícii nasadenej deviatky v 3. kole nemala výraznejšie problémy s Britkou Emmou Raducanuovou, newyorskú šampiónku z roku 2021 zdolala 6:1, 6:2.
Autor TASR
New York 29. augusta (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová postúpila do osemfinále dvojhry na grandslamovom turnaji US Open. V pozícii nasadenej deviatky v 3. kole nemala výraznejšie problémy s Britkou Emmou Raducanuovou, newyorskú šampiónku z roku 2021 zdolala 6:1, 6:2.
ženy - dvojhra - 3. kolo:
Jelena Rybakinová (Kaz.-9) - Emma Raducanuová (V. Brit.) 6:1, 6:2
Jelena Rybakinová (Kaz.-9) - Emma Raducanuová (V. Brit.) 6:1, 6:2