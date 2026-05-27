Rybakinová prehrala v 2. kole so Starodubcevovou
Rybakinová začala dobre, prvý set bol v jej réžii, no od začiatku druhého dejstva mala navrch nenasadená Ukrajinka, ktorá získala najcennejší skalp v kariére.
Autor TASR,aktualizované
Paríž 27. mája (TASR) - Kazašská tenistka Jelena Rybakinová sa s grandslamovým turnajom Roland Garros rozlúčila už v 2. kole dvojhry. Šampiónka Australian Open prehrala na parížskej antuke v pozícii nasadenej dvojky s Ukrajinkou Julijou Starodubcevovou 6:3, 1:6, 6:7 (4:10).
Rybakinová začala dobre, prvý set bol v jej réžii, no od začiatku druhého dejstva mala navrch nenasadená Ukrajinka, ktorá získala najcennejší skalp v kariére. „Poviem úprimne, je ťažké opísať slovami moje pocity. Som veľmi šťastná a veľmi hrdá na seba. Prvýkrát v kariére sa mi podarilo zdolať hráčku z elitnej svetovej desiatky. Tretí set bol zradný, no v supertajbrejku som si zachovala chladnú hlavu," uviedla v pozápasovom interview 55. hráčka svetového rebríčka WTA.
Poľská tenistka Iga Swiateková bez problémov postúpila do 3. kola dvojhry. Trojka „pavúka“ si v stredajšom zápase 2. kola poradila s Češkou Sárou Bejlekovou v dvoch setoch 6:2, 6:3. Ďalej ide aj 11. nasadená Švajčiarka Belinda Benčičová po triumfe nad Catherine McNallyovou z USA 6:4, 6:0.
Swiateková bola po suverénnom postupe medzi elitnú 32-ku spokojná. „Na antuke sa cítim veľmi dobe, pomohla mi kvalitná príprava na Malorke. Dodala mi extra motiváciu. Sára je nevyspytateľná súperka, má veľmi neortodoxný štýl hry, často mení rytmus. Teší ma, že som to zvládla v dvoch setoch," uviedla štvornásobná parížska šampiónka pre akreditované médiá.
Úlohu favoritky potvrdila aj siedma nasadená Ukrajinka Jelina Svitolinová. Vlaňajšia štvrťfinalistka si poradila so Španielkou Kaitlin Quevedovou 6:0, 6:4. Pätnásta nasadená Ukrajinka Marta Kosťuková, víťazka podujatia WTA 1000 v Madride, prešla cez Američanku Katie Volynetsovú po výsledku 6:7 (3), 6:3, 6:3. Šampiónka z roku 2017 Lotyška Jelena Ostapenková prehrala ako nasadená dvadsaťdeviatka s Poľkou Magdou Linetteovou 2:6, 6:2, 2:6.
ženy - dvojhra - 2. kolo:
Julija Starodubcevová (Ukr.) - Jelena Rybakinová (Kaz.-2) 3:6, 6:1, 7:6 (10:4), Marta Kosťuková (Ukr.-15) - Katie Volynetsová (USA) 6:7 (4), 6:3, 6:3, Magda Linetteová (Poľ.) - Jelena Ostapenková (Lot.-29) 6:2, 2:6, 6:2, Marie Bouzková (ČR-27) - Francesca Jonesová (V. Brit.) 6:0, 7:6 (3), Jelina Svitolinová (7-Ukr.) - Kaitlin Quevedová (Šp.) 6:0, 6:4, Viktorija Golubicová (Švajč.) - Alycia Parksová (USA) 6:2, 6:2, Peyton Stearnsová (USA) - Daria Šnigurová (Ukr.) 6:4, 6:0, Tamara Korpatschová (Nem.) - Wang Sin-jü (Čína-32) 6:2, 2:6, 6:3, Belinda Benčičová (Švaj.-11) - Catherine McNallyová (USA) 6:4, 6:0, Iga Swiateková (Poľ.-3) - Sára Bejleková (ČR) 6:2, 6:3
